Красиві привітання з Петра і Павла в прозі, віршах і листівках

Поздоровлення в прозі

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У День Петра і Павла бажаю тобі тепла, добра, світла і Божої благодаті. Нехай всі члени сім'ї будуть здоровими, в родині панує мир і гармонія, турбота і ніжність. Нехай все ладиться в роботі і в справах домашніх. Бажаю радості й удачі, квітучого здоров'я та добробуту!

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Нехай святі Петро і Павло принесуть тобі сьогодні багато добра, щастя і радості! Бажаю, щоб в це велике свято тобі супроводжувала удача, а всі твої плани і благі наміри легко перетворювалися в реальність! Нехай Господь веде тебе вірною дорогою і в усьому тобі допомагає!

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Від щирого серця хочу привітати з великим святом - Днем Петра і Павла! Нехай ці святі будуть надійним захистом Вашого будинку і всієї сім'ї від негоди. Нехай Бог благословить Вас на багато щасливі роки, а на душі завжди буде світло, радісно і добре. Доброго здоров'я, чистих помислів, щирих людей і справжнього кохання!

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Я бажаю миру в домі, щоб обходили Вас все нещастя, проблеми та негаразди. Нехай нерви будуть спокійними, а дні наповнюються щастям і усмішками. Нехай ангели охороняють Вас і близьких від поганого мови і злих помислів. Зі святом!

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В день апостолів Петра і Павла бажаємо вам здоров'я, добра і смиренності. Святі покровителі дадуть вам світлу надію і захист від будь-якого лиха.

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Поздоровлення у віршах

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Сьогодні - свято велике,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

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Я помолюсь за Петра всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

***

З Петром й Павлом тебе вітаю,

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти знай!

***

Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

***

Ми у свято з самого ранку

Прославимо Павла і Петра,

А кожному християнину

Побажаємо добра!

Святі світлі апостоли,

На шлях нас істинний наставте

І сил душевних нам додайте.

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Поздоровлення в листівках

Поздоровлення в листівках (maximum.fm)