Вы портите свои вещи, когда так их храните в шкафу: 8 грубых ошибок
Знаете ли вы, что часто ваш шкаф превращается в место настоящих пыток для ваших вещей? Многие не обращают внимания на эти распространенные ошибки, но они почти мгновенно превращают ваши новые вещи в нечто неловкое и старое. Как никогда нельзя хранить вещи в шкафу?
РБК-Украина (проект Styler) сделало перечень наиболее распространенных ошибок, портящих ваши вещи в шкафу вместо того, чтобы хранить их в хорошем состоянии.
Не чистить одежду перед сезонным хранением
Никогда не отправляйте сезонную одежду на длительное хранение без тщательной чистки. Каждая вещь должна пройти через стирку или химчистку, иначе в следующем сезоне вам предстоит неприятный сюрприз. Особо тщательно чистите меховые и кожаные изделия.
Использовать полиэтиленовую упаковку
Полиэтилен - худшая упаковка для одежды, особенно для длительного хранения. Пакеты не пропускают воздух и влагу, что приводит к неприятному запаху, пожелтению ткани и образованию пятен. Используйте тканые или нетканые чехлы для хранения.
Складывать все нижнее белье в один большой контейнер
Хранение белья в большом ящике неудобно и может повредить деликатные ткани и форму бюстгальтеров. Используйте небольшие контейнеры или органайзеры с ячейками. Это поможет сохранить порядок и предотвратить деформацию.
Неправильно складывать вещи
Неправильная укладка может привести к изломам и потере привлекательности одежды. Изучите правильные методы укладки для каждого типа одежды, чтобы сэкономить время на глажке и продлить жизнь своим вещам. Правильная укладка помогает сохранить ткани в идеальном состоянии.
Вещи нужно складывать осторожно и тщательно (фото: Freepik.com)
Хранить верхнюю одежду вместе с остальными вещами
Верхнюю одежду не следует хранить с другими вещами в одном шкафу. Даже если вам кажется, что куртка чистая, она может принести с улицы пыль, грязь, неприятные запахи и даже насекомых, которые могут повредить одежду рядом. Выделение отдельного места для верхней одежды защитит ваш гардероб от загрязнений.
Вешать несколько вещей на одни плечики
Такой способ хранения приводит к смятию и деформации одежды. Используйте компактные плечики или многоуровневые модели для экономии места. Это позволит хранить каждую вещь в отдельности, не повреждая ее.
Хранить на плечиках трикотаж
Трикотажные изделия теряют форму, когда висят на плечиках. Сохраняйте такие вещи сложенными. Это поможет сохранить их форму и структуру.
Класть вещи после химчистки сразу в шкаф
После химчистки вещи могут обладать неприятным запахом, который может быстро пропитать весь гардероб. Проветривайте одежду в течение двух-трех дней перед хранением. Это позволит избежать проникновения химических запахов в другие вещи.
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При написании материала использовались следующие источники: издания Apartment Therapy, Yorkshire Times, Real Homes.