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"Красивая маленькая баночка". Дерматолог назвала совершенно ненужное вам косметическое средство

Фото: Какое бьюти средство асболютно не нужно вам (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Реклама обещает, что скраб для губ, - это то средство, без которого не сможет обойтись ни одна женщина. Нужна ли эта маленькая баночка вам? Поможет ли она губам?

На этот вопрос в эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler) ответила известная дерматолог Ольга Тарнавская.

Что обещают в рекламе скраба для губ

Скраб для губ, или пилинг,  - это косметический продукт, предназначенный для эксфолиации, очищения и ускорения регенерации кожи губ.

Обычно он содержит в своем составе мелкие абразивные частицы, способствующие физическому отшелушиванию сухой и ороговевшей кожи, тем самым выравнивая текстуру губ.

Женщин уверяют, что скраб для губ:

  • способствует смягчению кожи;
  • глубоко увлажняет губы;
  • улучшает цвет и выравнивает текстуру губ;
  • отшелушивает отмершие частицы эпидермиса; повышает эффективность других средств ухода;
  • препятствует образованию трещин на губах;
  • готовит кожу к нанесению макияжа.

Что нужно знать о скрабе для губ

"Красивая маленькая баночка с медовым или ягодным скрабом обещает удалить омертвевшую сухую кожу и открыть миру ваши мягкие и прекрасные губы", - рассказала Ольга.

"Эффект, который пытаются продать вам в косметическом магазине, достигается за счет наличия в скрабе отшелушивающих частиц. С таким же успехом вы можете взять полуложки сахара и смешать его с вашим бальзамом для губ или кремом, смесь нанести на губы и слегка помассировать, а потом смыть", - добавила она.

"Другой вариант - использовать ваш обычный скраб для лица, например, с измельченными косточками абрикоса. Так же нанесите его на губы, слегка помассируйте и смойте. После отшелушивания процедур не забудьте смазать губы гигиенической помадой или бальзамом", - советует эксперт.

Кстати, врач рассказал, что будет, если делиться своим полотенцем.

Также дерматолог назвала главную ошибку, которую все совершают при нанесении крема на лицо.

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