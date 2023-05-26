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Лучший рецепт домашнего хлеба по технологии, о которой мало кто знает

Как приготовить вкусный хлеб дома (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Домашний хлеб - ароматный, теплый и с хрустящей корочкой, что может быть вкуснее? Оказывается, приготовить его гораздо проще, чем вы могли думать.

О необычной и малоизвестной технологии рассказала кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.

В чем секрет хлеба

По словам кулинарки, в хлебе мало дрожжей, поэтому он не пахнет ими. А благодаря выстаиванию хлеба в холодильнике происходит холодное брожение. Хлеб получается более ароматным и вкусным.

Составляющие:

  • Живые дрожжи - 5 г (0,5 ч. л. сухих дрожжей)
  • Сахар - 1 ч. л.
  • Теплая вода - 300 мл
  • Оливковое масло - 1 ст. л. (или другое масло)
  • Соль - 1 ч. л.
  • Мука - 450 г

Пошаговое приготовление

Растворите дрожжи, сахар в теплой воде. Добавьте несколько столовых ложек муки в массу, перемешайте и оставьте опару в теплом месте на 5-10 минут.

Добавьте растительное масло и соль. Замесите тесто, постепенно добавляя муку.

Посыпьте рабочую поверхность мукой и тщательно вымесите тесто до однородности (5-7 минут).

Округлите тесто, переложите в посыпанную мукой миску, накройте пленкой. Оставьте на 2-3 часа при комнатной температуре или поставьте в миску с теплой водой (на 1-2 часа).

Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность. Вымешайте в течение минуты. Положите в глубокую миску чистое полотенце из натуральной ткани и хорошо присыпьте его мукой.

Тесто растяните руками в прямоугольник, заверните в рулет и переложите в форму. Сверху хорошо присыпьте мукой и накройте полотенцем.

Поставьте тесто на расстойку в холодильник на ночь (10 часов). Аккуратно переложите на выстланный пергаментом противень.

Поставьте выпекаться в духовку, предварительно прогретую до 220 градусов. На дно поставьте емкость с кипятком, которую нужно достать через 10 минут.

Выпекайте в течение 35 минут и охладите на решетке. Наш хлеб готов!

Раньше мы писали, обязательно ли просеивать муку для выпечки.

Кроме того, узнайте, что из стандартного набора можно не класть в борщ.

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