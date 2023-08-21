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Флаг, герб, язык, гимн: какими символами больше всего гордятся украинцы

Украина, Понедельник 21 августа 2023 16:02
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Флаг, герб, язык, гимн: какими символами больше всего гордятся украинцы Фото: украинцы гордятся государственными символами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Среди украинцев по сравнению с предыдущими годами возросла доля гордящихся государственными символами: флагом Украины (с 26% в 2011 году до 75% в 2023 году), гербом Украины (с 25% до 74%), ее гимном (с 22, 5% до 69%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

Также с 32% до 74% возросла доля гордящихся государственном языком Украины, с 19% до 57% - доля гордящихся ее денежной единицей (гривной).

Гордятся флагом Украины большинство жителей всех регионов (от 84% на западе страны до 66% на востоке), гербом Украины – от 82% на западе страны до 67% на востоке, гимном – от 80% на западе страны до 56,5% на востоке), государственным языком Украины – от 86% на западе страны до 64% на востоке), ее денежной единицей – от 69% на западе страны до 43,5% на Юге.

Опрос проводился Центром Разумкова с 23 по 31 мая 2023 года по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий среди 2020 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, в 2023 году самые большие изменения произошли с отношением ко Дню независимости Украины и Днем защитников и защитниц Украины. День Независимости Украины до полномасштабной войны с Россией ценило всего 37% населения, а сейчас 63%, то есть на 26 процентных пунктов больше. День защитников и защитниц Украины был популярен только среди 29%, а сейчас среди 54%, то есть на 25 процентных пунктов больше.

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