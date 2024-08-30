Лучше Хогвартса: 5 невероятно красивых университетов Украины

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - выдающийся архитектурный ансамбль, построенный во второй половине XIX века в стиле историзма с элементами романской, византийской и готической архитектуры.

Главный корпус университета, в частности, поражает своим роскошным оформлением, включающим резьбу по дереву, фрески и утонченный узор на фасадах. В 2011 году университет был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, подчеркивающий его значимость не только в Украине, но и в мире.

Университет в Черновцах - настоящий маленький научный городок (фото: Википедия)

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского

Киевский политехнический институт был основан в конце XIX века, в 1898 году. Важной особенностью является то, что средства для строительства учебного заведения собирались местной общиной.

Благодаря совместным усилиям удалось собрать 2 миллиона 650 тысяч рублей, что стало внушительной суммой для того времени. В конкурсе на лучший проект приняли участие ведущие архитекторы, среди которых даже знаменитый Поль Гоген.

Основной корпус института отмечается своим архитектурным величием, где внутренняя отделка выполнена с использованием лепнины и природного камня, придающего залам романско-ренессансный стиль. Особой жемчужиной является актовый зал, украшенный изящными декоративными элементами.

Главный корпус КПИ (фото: Википедия)

Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко

Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко - одно из старейших учебных заведений Украины, специализирующееся на подготовке педагогов. Он начал свою деятельность в 1874 году и с тех пор стал важным центром педагогического образования.

Университет состоит из семи корпусов, из которых три являются историческими достопримечательностями. Эти здания охраняются государством и входят в состав Национального историко-культурного заповедника "Глухов". Их архитектурная ценность и историческое значение делают их важными для сохранения культурного наследия Украины.

Не очень большой по размерам Глуховский университет отличается изысканностью (фото: Википедия)

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - это не только образовательный центр, но и значительная архитектурная достопримечательность.

Главный корпус, построенный в XIX веке, поражает своим неоклассическим стилем с элементами барокко. Внутренняя отделка также заслуживает восхищения: высокие потолки с изящными лепными украшениями, мраморные лестницы и большие окна, наполняющие залы естественным светом.

Университетский актовый зал впечатляет богатым декором и уникальными фресками, что создает атмосферу величия и академической традиции.

Величественные колонны и скульптурные элементы украшают фасад, придавая ему особое торжество (фото: Википедия)

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко был основан в далеком 1834 году. Именно в то время первые студенты переступили порог старейшего здания университета - Красного корпуса, ныне являющегося историческим памятником национального значения.

Возведение величественного дома стало возможным благодаря усилиям киевлян и студентов, а также благодаря таланту двух архитекторов, отца и сына – Викентия и Александра Беретти. Красный корпус выполнен в стиле классицизма, что придает зданию строгий и величественный вид.

Интересно, что корпус не всегда был красным - его цвет сменили только в 1842 году, после чего здание получило свою характерную внешность.

Цвет университета Шевченко не перепутаешь ни с чем (фото: photographers.ua)