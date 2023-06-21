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Лучшие дышащие ткани для летней одежды: в чем точно жарко не будет

В одежде из какой ткани летом жарко не будет (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Ткань летней одежды имеет большое значение, так как в платьях из синтетики вам будет невероятно жарко. А в льняных блузках будет довольно комфортно даже при повышении температуры воздуха до 27 градусов тепла.

Какая ткань считается самой лучшей для летней одежды - читайте в материале ниже.

Лен

Этот материал считается одним из самых лучших. Летом одежда из льна просто незаменима, а в 2023 году - этот материал еще и главный тренд сезона. Льняная ткань прекрасно прилегает к телу, охлаждает во время жары, не вызывает аллергических реакций и отлично "дышит".

А еще одежда из льна имеет огромное преимущество - она не нуждается в особенном уходе. Ее можно стирать при обычных режимах в машинке, в большинстве случаев гладить такую одежду необязательно. Заломы, складки и легкий эффект "помятости" - визитная карточка льна.

Кроме всего прочего, натуральный лен служит очень долго, так как это одна из самых крепких тканей.

Хлопок

Если на этикетке указано, что "материал - 100% хлопок", это однозначно качественная одежда. Такую выбирают люди, которые особенно ценят свое здоровье и комфорт. Хлопковое волокно - это натуральный материал, который приятен на ощупь, а при контакте с кожей не вызывает аллергических реакций.

Хлопковые вещи способны поддерживать комфортный температурный режим человека, а во время жары они на теле практически не чувствуются.

Бамбук

Одежду из такой ткани многие годы использовали в Азии. А в наших магазинах она появилась сравнительно недавно и сразу же завоевала всеобщую любовь.

И это не удивительно, ведь бамбуковая ткань - это высокое воздухопроницаемость и гигроскопичность. А еще бамбук гипоаллергенный и антибактерицидный, и отлично защищает от ультрафиолетовых лучей.

Одежда из бамбуковой ткани летом - просто незаменима. Ее можно стирать в холодной воде, сушить в любых условиях и не заморачиваться с глажкой. И со временем такая ткань не теряет своих качеств, а становится только более приятной и комфортной.

Кстати, ранее мы писали о том, какие 4 вещи летом 2023 сделают ваш образ модным.

А еще рассказывали о том, что стилисты назвали 5 платьев-антитрендов в 2023 году.

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