Лучше держаться на расстоянии. 8 звезд, которые не любят мыться

Брэд Питт

Брэд Питт признается, что из-за бешеной занятости ему не всегда удается найти время на полноценный душ. Постоянные съемки и заботы о шестерых детях вынуждают актера иногда заменять водные процедуры обычными влажными салфетками. Брэд Питт (фото: Getty Images)

Мила Кунис

Актриса Мила Кунис рассказывала, что в ее детстве горячая вода была далеко не всегда. Из-за этого ежедневные водные процедуры для нее не были привычным делом. Кадр из фильма "Третий лишний"

Роберт Паттинсон

Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон, известный своей роскошной шевелюрой, признается, что может не мыть голову по шесть недель подряд, поскольку не считает это необходимым. Возможно, для вампиров такие вещи действительно не обязательны. Кадр из фильма "Сумерки"

Зак Эфрон

О том, что Зак Эфрон не слишком увлекается водными процедурами, стало известно благодаря его коллегам. И это выглядит довольно неожиданно, ведь актер активно занимается спортом и ведет динамичный образ жизни. Кадр из фильма "Железный коготь"

Джейсон Момоа

На вопрос о том, как часто он принимает душ, Джейсон отшучивается, что, во-первых, он Аквамен, и ему не нужно заходить в душ. Во-вторых, он - гаваец, а для них вода всегда рядом, ведь они постоянно в соленой воде. Джейсон Момоа (фото: Википедия)

"Не переживайте, мы чувствуем себя нормально", - успокаивает актер.

Шарлиз Терон

Легендарная актриса Шарлиз Терон в одном из интервью призналась, что для нее абсолютно нормально не мыться в течение недели. Шарлиз Терон (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Джонни Депп

Коллеги Джонни Деппа со съемочной площадки часто замечали, что от актера может исходить неприятный запах. Они отмечают, что личная гигиена не является его сильной стороной. Это напоминает его персонажа Джека Воробья, чьим запахом изо рта можно было отпугнуть даже людей на корабле. Джонни Депп (фото: Getty Images)

Тейлор Свифт

Певица Тейлор Свифт рассказала, что не моет ноги во время душа, поскольку считает, что это не нужно - они сами очищаются во время бритья. Тейлор Свифт (фото: Getty Images)