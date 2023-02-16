Краш украинок Валерий Маркус написал, что женился. И показал новое фото
Известный украинский военный, писатель и блогер Валерий Маркус, которого называют секс-символом украинской армии, заявил, что женился. Его заявление очень шокировало украинок в сети.
Об этом написал на своей странице в Instagram.
Что известно о жене
Недавно Маркус в своих соцсетях заявлял, что через некоторое время женится и опубликовал фото с котом. Однако сегодня он сообщил, что уже женился.
"Женился", - написал он и опубликовал фото в военной форме.
Валерий Маркус заявил, что женился (instagram.com/valerii_markus)
О жене Маркуса ничего не известно. Поэтому, возможно, это очередная шутка.
Ранее сообщалось, что военный разошелся со своей девушкой, чтобы сконцентрироваться на войне.
Реакция украинок
В комментариях украинки не могут поверить, что Маркус действительно женился. Многие считают, что это аллегория - воплощение двухпланового изображения, основанное на сокрытии реальных лиц.
Также женщины написали, что его слова огорчили их и советуют не показывать избранницу в соцсетях. К тому же некоторые подписчики предположили, что он имел в виду не брак, а завуалированно признался в любви Украине:
- Тебя это заставили написать;
- Да я уже второй раз отписалась;
- Женился на любви к Украине;
- Для счастливой жизни лучше ее и не показывать;
- Что-то я думаю, что Маркус женился на армии;
- Сколько разбитых сердец;
- Такие слова огорчают незамужних девушек, которые имели надежду.
Валерий Маркус (instagram.com/valerii_markus)
Ранее мы сообщали, что украинский военный, который потерял руку, женился прямо в больнице.
Также мы писали о секс-символах войны, которые уже покорили сердца миллионов украинок.