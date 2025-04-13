Красота без косметики: 8 вещей, которые сделают кожу идеальной

Как ухаживать за кожей

По словам косметолога Марты Яцишин, чтобы получить сияющую и ухоженную кожу, необходима комбинация, как профессионального ухода у специалиста тау и домашнего.

Если говорить о домашнем уходе, то сюда входит:

очищение

тонизирование

увлажнение

использование SPF-средств независимо от времени года

Тогда как профессиональный уход у косметолога должен включать:

чистку лица

биоревитализацию курсом 2 раза в год

ботулинотерапия

RF-лифтинг микроиглами для того, чтобы стимулировать выработку коллагена в коже

Распространенные ошибки при уходе за кожей

Умывание лица горячей водой

Это может высушить вашу кожу и лишить ее естественных жиров, из-за чего вы будете чувствовать стянутость или обезвоживание.

Особенно это касается чувствительной или склонной к куперозу кожи - горячая вода может вызвать покраснение, сыпь или даже расширение капилляров. Из-за чрезмерного смывания защитного слоя, сальные железы начинают работать активнее, что может вызвать чрезмерное выделение кожного сала и появление высыпаний.

Неправильное очищение

Слишком частое или агрессивное очищение может нарушить естественный защитный барьер кожи. Использование неподходящего средства (например, для жирной кожи на сухой) может ухудшить состояние кожи.

Важно знать, что средства макияжа, пыль и загрязнения, которые остаются на коже на ночь, могут вызвать высыпания и тусклость кожи.

Игнорирование SPF

Отсутствие защиты от солнца ежедневно приводит к преждевременному старению, пигментации и риску рака кожи.

Отсутствие регулярности

Уход должен быть постоянным. Нерегулярный уход или частые смены средств не дадут результатов.