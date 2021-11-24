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У Краматорську грабіжник викликав "копів", щоб уточнити - чи він у розшуку

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Краматорськ, Середа 24 листопада 2021 20:26
У Краматорську грабіжник викликав "копів", щоб уточнити - чи він у розшуку Колаж РБК-Україна: у Краматорську грабіжник звернувся в поліцію з незвичайним проханням
Автор: Володимир Костирін

У Краматорську грабіжник став переживати та хвилюватися, чи розшукують його правоохоронці за скоєні крадіжки, і вирішив внести ясність... викликавши поліцію додому.

Про це 24 листопада передали в прес-службі патрульної поліції Краматорська та Слов'янська.

"Копи", які прибули, вислухали нетверезого заявника, 41-річного жителя Краматорська, на його прохання пробили дані в базі, і задовольнили цікавість громадянина - дійсно, він знаходиться в активному розшуку місцевим райуправлінням поліції за неодноразові крадіжки.

Як передали патрульні, повідомлення від чоловіка надійшло на спецлінію "102" вчора, 23 листопада - він зателефонував і розповів, що потребує консультації.

"Прибувши за місцем виклику, патрульні зустрілися із заявником. Чоловік був напідпитку і попросив перевірити, чи перебуває він у розшуку", - йдеться в публікації.

Після такої консультації громадянина доставили до Краматорського РУ поліції для з'ясування всіх обставин.

У Краматорську грабіжник викликав &quot;копів&quot;, щоб уточнити - чи він у розшуку

У Краматорську чоловік, перебуваючи в розшуку, сам на себе викликав патрульних (фото: facebook.com/kramslovpolice)

Раніше повідомлялося, що в Ужгороді злодій у медлабораторії обчистив касу та забрав пожертви для хворої дитини, а потім сам викликав поліцію, щоб йому допомогли вибратися із замкненого приміщення.

Нагадаємо також, перед цим під Одесою затримали злодія, який пограбував чужий будинок, і замість того, щоб втекти з місця злочину, вирішив приготувати собі макарони, але з необережності мало не влаштувала пожежу.

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