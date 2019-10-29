ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Краматорську в лікарню привезли немовля з травмою черепа

STYLERЖиття    29.10.2019 - 20:51
У Краматорську в лікарню привезли немовля з травмою черепа
У Краматорську в лікарню привезли дівчинку з травмою голови (Колаж РБК-Україна)

Дівчинку привезли в лікарню Краматорська з підозрою на звичайну застуду

У Краматорську Донецької області, до лікарні доправили дев'ятимісячну дівчинку з підозрою на гостре респіраторне захворювання. При огляді лікарі виявили у дівчинки травму голови. Після діагностики з'ясувалося, що у дівчинки перелом основи черепа. Лікарі негайно повідомили про це в поліцію.

Як повідомляє видання УНН з посиланням на джерела в правоохоронних органах, в лікарню дитину привезла рідна мати. За попередніми даними, 34-річна мама напередодні звернення їздила з донькою на кілька днів у гості до своєї подруги. Після повернення у дівчинки піднялася температура і це стало приводом для звернення до медиків.

Крім того, з'ясувалося, що мати дитини стоїть на обліку в психіатричній лікарні. Поліція проводить розслідування, щоб з'ясувати, яким чином дитина могла отримати таку важку травму черепа.

Раніше ми повідомляли про кричущий випадок, який стався в Рівному. Молода мати закрила новонародженого малюка в кімнаті гуртожитку і зникла. Крик дитини почули сусіди, які викликали поліцію і швидку допомогу. У хлопчика, якому було близько місяця, виявили двосторонню пневмонію, закриту черепно-мозкову травму та перелом кісток основи черепа.

Контузія на фронті та імітація вагітності: що відомо про викрадачку дитини під Києвом У школі Кропивницького спалахнув гучний скандал через побиття дитини: деталі НП (відео)
Новини України новорожденныйпобиття
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся