В Краматорске в больницу привезли младенца с травмой черепа

В Краматорске в больницу привезли малышку с травмой головы (Коллаж РБК-Украина)

Девочку привезли в больницу Краматорска с подозрением на обычную простуду

В Краматорске Донецкой области, в больницу доставили девятимесячную девочку с подозрением на острое респираторное заболевание. При осмотре врачи обнаружили у малышки травму головы. После диагностики выяснилось, что у девочки перелом основания черепа. Врачи немедленно сообщили об этом в полицию.

Как сообщает издание УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в больницу ребенка привезла родная мать. По предварительным данным, 34-летняя мама накануне обращения ездила с дочкой на несколько дней в гости к своей подруге. После возвращения у малышки поднялась температура и это стало поводом для обращения к медикам.

Кроме того, выяснилось, что мать ребенка стоит на учете в психиатрической больнице. Полиция проводит расследование, чтобы выяснить, каким образом младенец мог получить такую тяжелую травму черепа.

Ранее мы сообщали о вопиющем случае, который произошел в Ровно. Молодая мать закрыла новорожденного малыша в комнате общежития и исчезла. Крик ребенка услышали соседи, которые вызвали полицию и скорую помощь. У мальчика, которому было около месяца, диагностировали двухстороннюю пневмонию, закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей основания черепа.