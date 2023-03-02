"Кракен" распространяется по Украине: какие симптомы этого штамма коронавируса и как уберечься
Новый штамм коронавируса "Кракен" обнаружили уже в шести областях Украины. Этот вирус - мутация штамма "Омикрон" и эта версия заболевания более заразна.
Какие симптомы у штамма "Кракен", как уберечься от болезни - читайте в материале ниже.
Симптомы вируса "Кракен"
Штамм "Кракен" - это по сути слияние двух разновидностей штамма "Омикрон". Высокая активность связывания вируса с клетками человека вызывает очень высокую заразность и быстрое распространение.
Болезнь развивается внезапно и очень быстро, большинство симптомов проявляется в первые дни болезни. А именно:
- Повышение температуры тела
- Общая слабость
- Головная боль
- Боль в мышцах
- Насморк и чихание
- Першение в горле, боль в горле (в некоторых случаях - ларингит)
- Могут быть проблемы со стороны ЖКТ - потеря аппетита и диарея
Этот штамм имеет еще одну особенность - он обходит иммунитет после перенесенного ранее ковида.
Насколько опасен вирус "Кракен"
По данным медиков, этот штамм коронавируса не особо опасен для человека и болезнь обычно протекает легко и довольно быстро.
"Те люди, у которых нет перекрестного иммунитета с вирусом "Омикрон" и другими возбудителями коронавируса, а также не привитые граждане, обязательно переболеют "Кракеном". Я бы рекомендовал придерживаться правил безопасности, как при ОРВИ: заболел - остаешься дома, обращаешься к врачам и проводишь необходимое лечение", - подчеркнул начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По прогнозам Европейского центра профилактики и контроля за заболеваниями, "Кракен" будет доминантным в мире в период февраля-марта 2023 года.
Как уберечься от "Кракена"
Так как иммунитет после других штаммов не действует, то единственный способ обезопасить себя - вакцинироваться. Желательно, чтобы у человека было две обычных дозы + одна бустерная.
Кроме того, необходимо соблюдать все меры предосторожности, какие были введены в начале пандемии коронавируса:
- Социальное дистанцирование
- Чистота рук - нужно их мыть регулярно
- Использование маски в общественных местах и транспорте
- Поддержка иммунитета в холодное время
Кстати, ранее мы писали о том, что врач назвал особенности нового штамма коронавируса "Кракен".
А еще рассказывали о том, почему есть симптомы "ковида", но тест при этом негативный.