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"Кракен" распространяется по Украине: какие симптомы этого штамма коронавируса и как уберечься

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Четверг 02 марта 2023 15:39
"Кракен" распространяется по Украине: какие симптомы этого штамма коронавируса и как уберечься Симптомы вируса "Кракен" и как от него уберечься (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Новый штамм коронавируса "Кракен" обнаружили уже в шести областях Украины. Этот вирус - мутация штамма "Омикрон" и эта версия заболевания более заразна.

Какие симптомы у штамма "Кракен", как уберечься от болезни - читайте в материале ниже.

Симптомы вируса "Кракен"

Штамм "Кракен" - это по сути слияние двух разновидностей штамма "Омикрон". Высокая активность связывания вируса с клетками человека вызывает очень высокую заразность и быстрое распространение.

Болезнь развивается внезапно и очень быстро, большинство симптомов проявляется в первые дни болезни. А именно:

  • Повышение температуры тела
  • Общая слабость
  • Головная боль
  • Боль в мышцах
  • Насморк и чихание
  • Першение в горле, боль в горле (в некоторых случаях - ларингит)
  • Могут быть проблемы со стороны ЖКТ - потеря аппетита и диарея

Этот штамм имеет еще одну особенность - он обходит иммунитет после перенесенного ранее ковида.

Насколько опасен вирус "Кракен"

По данным медиков, этот штамм коронавируса не особо опасен для человека и болезнь обычно протекает легко и довольно быстро.

"Те люди, у которых нет перекрестного иммунитета с вирусом "Омикрон" и другими возбудителями коронавируса, а также не привитые граждане, обязательно переболеют "Кракеном". Я бы рекомендовал придерживаться правил безопасности, как при ОРВИ: заболел - остаешься дома, обращаешься к врачам и проводишь необходимое лечение", - подчеркнул начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По прогнозам Европейского центра профилактики и контроля за заболеваниями, "Кракен" будет доминантным в мире в период февраля-марта 2023 года.

Как уберечься от "Кракена"

Так как иммунитет после других штаммов не действует, то единственный способ обезопасить себя - вакцинироваться. Желательно, чтобы у человека было две обычных дозы + одна бустерная.

Кроме того, необходимо соблюдать все меры предосторожности, какие были введены в начале пандемии коронавируса:

  • Социальное дистанцирование
  • Чистота рук - нужно их мыть регулярно
  • Использование маски в общественных местах и транспорте
  • Поддержка иммунитета в холодное время

Кстати, ранее мы писали о том, что врач назвал особенности нового штамма коронавируса "Кракен".

А еще рассказывали о том, почему есть симптомы "ковида", но тест при этом негативный.

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Коронавирус кракен