"Кракен" шириться Україною: які симптоми цього штаму коронавірусу і як вберегтися

Новий штам коронавірусу "Кракен" виявили вже у шести областях України . Цей вірус – мутація штаму "Омікрон" і ця версія захворювання більш заразна.

Які симптоми у штаму "Кракен", як уберегтися від хвороби – читайте у матеріалі нижче.

Симптоми вірусу "Кракен"

Штам "Кракен" - це по суті злиття двох різновидів штаму "Омікрон". Висока активність зв'язування вірусу з клітинами людини викликає дуже високу заразність та швидке поширення.

Хвороба розвивається раптово та дуже швидко, більшість симптомів проявляється у перші дні хвороби. А саме:

Підвищення температури тіла

Загальна слабкість

Головний біль

Біль в м'язах

Нежить і чхання

Першіння у горлі, біль у горлі (у деяких випадках – ларингіт)

Можуть бути проблеми з боку ШКТ - втрата апетиту та діарея

Цей штам має ще одну особливість - він оминає імунітет після перенесеного раніше ковіда.

Наскільки небезпечний вірус "Кракен"

За даними медиків, цей штам коронавірусу не надто небезпечний для людини й хвороба зазвичай протікає легко і досить швидко.

"Ті люди, які не мають перехресного імунітету з вірусом "Омікрон" та іншими збудниками коронавірусу, а також не щеплені громадяни, обов'язково перехворіють на "Кракен". Я б рекомендував дотримуватися правил безпеки, як при ГРВІ: захворів - залишаєшся вдома, звертаєшся до лікарів" і проводиш необхідне лікування", - наголосив начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За прогнозами Європейського центру профілактики та контролю за захворюваннями, "Кракен" буде домінантним у світі у період лютого-березня 2023 року.

Як уберегтися від "Кракена"

Оскільки імунітет після інших штамів не діє, єдиний спосіб убезпечити себе - вакцинуватися. Бажано, щоб у людини були дві звичайні дози + одна бустерна.

Крім того, необхідно дотримуватися всіх запобіжних заходів, які були введені на початку пандемії коронавірусу: