"Кракен" шириться Україною: які симптоми цього штаму коронавірусу і як вберегтися
Новий штам коронавірусу "Кракен" виявили вже у шести областях України. Цей вірус – мутація штаму "Омікрон" і ця версія захворювання більш заразна.
Які симптоми у штаму "Кракен", як уберегтися від хвороби – читайте у матеріалі нижче.
Симптоми вірусу "Кракен"
Штам "Кракен" - це по суті злиття двох різновидів штаму "Омікрон". Висока активність зв'язування вірусу з клітинами людини викликає дуже високу заразність та швидке поширення.
Хвороба розвивається раптово та дуже швидко, більшість симптомів проявляється у перші дні хвороби. А саме:
- Підвищення температури тіла
- Загальна слабкість
- Головний біль
- Біль в м'язах
- Нежить і чхання
- Першіння у горлі, біль у горлі (у деяких випадках – ларингіт)
- Можуть бути проблеми з боку ШКТ - втрата апетиту та діарея
Цей штам має ще одну особливість - він оминає імунітет після перенесеного раніше ковіда.
Наскільки небезпечний вірус "Кракен"
За даними медиків, цей штам коронавірусу не надто небезпечний для людини й хвороба зазвичай протікає легко і досить швидко.
"Ті люди, які не мають перехресного імунітету з вірусом "Омікрон" та іншими збудниками коронавірусу, а також не щеплені громадяни, обов'язково перехворіють на "Кракен". Я б рекомендував дотримуватися правил безпеки, як при ГРВІ: захворів - залишаєшся вдома, звертаєшся до лікарів" і проводиш необхідне лікування", - наголосив начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
За прогнозами Європейського центру профілактики та контролю за захворюваннями, "Кракен" буде домінантним у світі у період лютого-березня 2023 року.
Як уберегтися від "Кракена"
Оскільки імунітет після інших штамів не діє, єдиний спосіб убезпечити себе - вакцинуватися. Бажано, щоб у людини були дві звичайні дози + одна бустерна.
Крім того, необхідно дотримуватися всіх запобіжних заходів, які були введені на початку пандемії коронавірусу:
- Соціальне дистанціювання
- Чистота рук – потрібно їх мити регулярно
- Використання маски в громадських місцях та транспорті
- Підтримка імунітету в холодну пору
До речі, раніше ми писали, що лікар назвав особливості нового штаму коронавірусу "Кракен".
А ще розповідали про те, чому є симптоми "ковіду", але тест при цьому негативний.