Врач назвал симптомы нового штамма Кракен и объяснил его особенности

Кракен - это новый штамм COVID-19. Недавно американский CDC заявил о появлении на территории США нового штамма ковида, получившего официальное название XBB1.5, и неофициальное – Кракен.

О его симптомах и особенностях рассказал семейный врач Михаил Цюрак на своей странице в Instagram.

Что мы знаем о штамме Кракен?

Штамм Кракен является следствием слияния двух разновидностей штамма Омикрон. Этот вариант очень заразен из-за чрезвычайно высокой активности связывания вируса с клетками человека (аналогия с мифическим Кракеном, который щупальцами опутывает свою жертву).

ВОЗ официально признала его заразнее Омикрона.

Какие особенности нового штамма?

Симптомы будут те же, что и при Омикроне, обычно легкое течение.

Симптомы: повышение температуры, общая слабость, головные и мышечные боли, насморк и чихание, кашель, першение в горле. В отдельных случаях может ухудшиться аппетит и возникнуть диарея.

Интересно, что Кракен научился обходить иммунитет после ранее перенесенного ковида, поэтому защиту от Кракена имеют только вакцинированные, при условии наличия минимум одной бустерной дозы (если вакцинировались первыми 2 дозами более 6 месяцев назад).

Штамм Кракен уже зафиксирован в соседней от Украины Молдове, поэтому не стоит пренебрегать, а лучше прийти и вакцинироваться, если вы этого еще не сделали.

Сейчас в Украине есть вакцина Пфайзер и Коронавак, которыми вакцинируют всех желающих.

Отметим, что как и в случае с другими штаммами, Кракен наиболее опасен для основных групп риска – детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.