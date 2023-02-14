Симптомы "короны" есть, но тест отрицательный. Может ли такое быть? Держите объяснение врача

В последнее время люди из разных стран мира, в том числе и украинцы, регулярно на различных форумах задаются вопросом: почему случается так, что у них (или их родственников) есть все симптомы COVID-19, но тесты на вирус - отрицательные? И это даже тогда, когда человек точно знает, что контактировал с инфицированным лицом.

Причины, почему так может произойти, объяснила практикующий врач, профессор Школы здравоохранения Института Милкена, автор нескольких книг на медицинскую тематику Леана Вэнь в интервью CNN.

Отсутствие положительных результатов теста при наличии симптомов короны эксперт объясняет несколькими причинами.

В частности, тем, что COVID-19 часто проявляется как другие вирусные заболевания.

Вэнь напоминает, что общие симптомы коронавируса включают лихорадку, кашель, насморк, головную боль или боль в теле, боль в горле и диарею.

Однако эти типы симптомов также наблюдаются при других вирусных заболеваниях, включая грипп и аденовирус.

"Вполне возможно, что у вас могут быть симптомы, которые вы идентифицируете как доказательства заражения COVID-19, которые действительно вызваны другим вирусом", - объясняет она.

А еще, возможно, вы сдаете ПЦР-тест на COVID-19 слишком быстро.

Как правило, для появления симптомов и/или положительного результата требуется не менее двух дней после контакта, говорит врач.

Также она отмечает, что часто больные коронавирусом люди "получают ложноотрицательный результат, потому что пользуются домашними тестами на антиген, которые менее точны, чем ПЦР-тесты".

"Вот почему повторное тестирование важно, особенно если вы делаете экспресс-тесты на антиген дома", - отмечает она.

Но как быть с симптомами? В ответ на этот вопрос Вэнь говорит: скорее всего, у вас грипп или даже простая простуда.

При легких "коронавирусных" симптомах врач советует "симптоматическое лечение, то есть пить много жидкости, отдыхать и принимать безрецептурные анальгетики, такие как ацетаминофен или ибупрофен, если это необходимо".

Если состояние здоровья ухудшится, то следует сразу обратиться к своему семейному врачу и по возможности пройти тест на грипп. По результатам этого теста специалист назначит соответствующее лечение.

"Некоторые врачи сейчас регулярно тестируют на COVID-19, грипп и респираторно-синцитиальную инфекцию (RSV). Если вы сомневаетесь, поговорите со своим лечащим врачом. И обязательно позвоните по телефону медицинскому работнику, если у вас возникнут ухудшение или особенно тревожные симптомы, такие как одышка, боль в груди или недержание мочи", - резюмирует эксперт.