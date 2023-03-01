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В Украине новый штамм коронавируса обнаружили уже в шести областях

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Украина, Среда 01 марта 2023 19:59
В Украине новый штамм коронавируса обнаружили уже в шести областях Фото: в Украине новый штамм коронавируса обнаружили уже в шести областях (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Центр общественного здоровья обнаружил новый штамм коронавируса, известного как "Кракен", в шести областях Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ЦОС.

По данным ведомства, ранее новый штамм коронавируса обнаружен в Сумской, Закарпатской, Тернопольской и Одесской областях. А результаты последних исследований подтвердили заболевание у жителей Львовской и Черкасской областей.

"Референс-лаборатория по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОС по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила у пациентов мутацию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 еще в двух областях: Львовской и Черкасской", - говорится в сообщении. .

В ЦОС подчеркнули, что хотя новый штамм и переносится легче, он быстрее распространяется.

Напомним, что в конце января в Украине был зафиксирован первый случай заражения новым видом коронавируса "Кракен" (XBB.1.5). Инфекцию обнаружили у жителя Сумской области.

Ранее Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медики не фиксируют на территории Украины новые штаммы COVID.

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