Ворует носки и предупреждает о приближении ракеты: военные показала своего пса-талисмана

В частности, в армию она ушла вместе со своим хозяином, и с домашней собаки стала служебной. Сейчас следит за белорусской границей и при малейшей опасности сразу извещает военных.

Лори - породы бигль. Собратья из бригады удивляются как собака изменилась в армии.

"У Лори конечно потенциал раскрылся, я сам того не ожидал. Она была до этого обычным домашним животным", - говорит пограничник.

Кинолог и боец по позывному "Хата" рассказывает, что именно он взялся за военное воспитание Лори. По его словам, собака капризная, как все девушки, она еще всех канонов военной службы не понимает.

Пограничники показали собаку, которая извещает их о ракетных обстрелах (скрин)

Он и добавляет, что, несмотря на это, она старательна и сама овладела тем, чему ее не учили. В частности, она раньше времени стала извещать об угрозе.

"Когда ракетная опасность, она предупреждает. Она начинает лаять, вертеться", - рассказывают военные.

Также собака громко предупреждает, если видит незнакомцев. А еще Лори называют внештатным психологом, никто не остается равнодушным, когда ей вдруг хочется поиграть.

Пограничники показали собаку, которая извещает их о ракетных обстрелах (скрин)

Бойцы говорят, что иногда Лори может тихонько и печенье украсть, ли после ее гостей носков военные недосчитываются. Она, говорят, не просто собака, а боевая подруга.

Военные говорят, что ее интерес ко всему вокруг будут развивать, ведь видят потенциал в обнаружении взрывоопасных предметов.

Пограничники показали собаку, которая извещает их о ракетных обстрелах (скрин)