Ворует носки и предупреждает о приближении ракеты: военные показала своего пса-талисмана

Собака Лори заранее предупреждает украинских бойцов о ракетной опасности. Она стала талисманом и боевой подругой 104-й бригады терробороны Ровенской области.
Об этом сообщает ТСН.
В частности, в армию она ушла вместе со своим хозяином, и с домашней собаки стала служебной. Сейчас следит за белорусской границей и при малейшей опасности сразу извещает военных.
Лори - породы бигль. Собратья из бригады удивляются как собака изменилась в армии.
"У Лори конечно потенциал раскрылся, я сам того не ожидал. Она была до этого обычным домашним животным", - говорит пограничник.
Кинолог и боец по позывному "Хата" рассказывает, что именно он взялся за военное воспитание Лори. По его словам, собака капризная, как все девушки, она еще всех канонов военной службы не понимает.
Он и добавляет, что, несмотря на это, она старательна и сама овладела тем, чему ее не учили. В частности, она раньше времени стала извещать об угрозе.
"Когда ракетная опасность, она предупреждает. Она начинает лаять, вертеться", - рассказывают военные.
Также собака громко предупреждает, если видит незнакомцев. А еще Лори называют внештатным психологом, никто не остается равнодушным, когда ей вдруг хочется поиграть.
Бойцы говорят, что иногда Лори может тихонько и печенье украсть, ли после ее гостей носков военные недосчитываются. Она, говорят, не просто собака, а боевая подруга.
Военные говорят, что ее интерес ко всему вокруг будут развивать, ведь видят потенциал в обнаружении взрывоопасных предметов.
Ранее украинские разведчики показывали своего пса-талисмана.
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