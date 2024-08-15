Козловский показал последние кадры с отцом, которого потерял 3 года назад: "Цените мгновения с родными"

В подписи картист отметил, что это последнее видео с отцом.

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В коротком ролике показано, как мужчины едут в машине, смеются и шутят. Виталий предлагает отцу поздороваться с подписчиками, на что он с радостью отвечает: "Доброго дня!".

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"Цените мгновения, проведенные вместе с родными", - подписал короткое видео артист.

Виталий Козловский с отцом (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Напомним, отец Козловского умер 15 августа 2021 года. Певец рассказывал, что у него была "профессиональная болезнь" легких. Мужчина много лет работал электриком-атомщиком на больших стройках. Виталию Сергеевичу требовалась операция, но он постоянно откладывал визит к врачу.

Здоровье мужчины также подкосил коронавирус, которым он переболел в 2020 году.

Виталий Козловский - старший (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Что известно о родителях Козловского

Будущий артист родился во Львове в семье электрика и бухгалтера. Мать Козловского, Татьяна Николаевна, переехала в Италию, когда Виталию было 14 лет. Его воспитанием полностью занимался отец, который стал для мальчика лучшим другом и подарил ощущение безусловной любви в этом мире.

Певец с отцом (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Артист часто вспоминает об отце в своих соцсетях.

"Мне тебя не хватает, хотя уже давно принял тот факт, что в этой жизни мы больше не увидимся никогда. Но я каждый день о тебе думаю. Говорю с тобой. Чувствую иногда твое присутствие. Знаю, что защищаешь меня от ненастья, от плохих людей. Не перестаю благодарить тебя за ту огромную любовь, которую подарил и вложил в мое сердце. Она поможет мне быть снисходительным и отзывчивым, особенно к человеческой беде", - обращался Виталий к отцу в его день рождения.

Виталий Козловский с отцом в день его рождения (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)