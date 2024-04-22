Каждый украинец может бесплатно обследоваться у семейного врача: когда и как именно

Очень важно выявить патологию на ранней стадии, когда ее легче лечить. Поэтому всем взрослым следует знать о возможности бесплатного чек-апа (планового профилактического обследования) у семейного врача.

Когда, кому и какие профилактические обследования показаны в соответствии с рекомендациями украинского Минздрава?

Мужчины от 40 лет и старше, женщины от 50 лет и старше: измерение артериального давления; оценка общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE; измерение индекса массы тела; измерение окружности талии; измерение общего холестерина каждый год.

Мужчины от 50 лет и старше: направление на анализ ПСА (онкомаркер простаты) или направление к урологу на обследование простаты для раннего выявления рака этого органа каждые 2 года.



Женщины от 50 до 69 лет: направление на маммографию каждые 2 года.

Все лица, независимо от пола



Возраст - 45 лет и старше (раннее выявление сахарного диабета или преддиабета): измерение индекса массы тела; измерение окружности талии; измерение сахара крови натощак ежегодно.



Возраст 50-75 лет: направление на анализ крови на скрытую кровь или осмотр проктолога для раннего выявления рака толстого кишечника каждые два года.



Любой возраст: анкетирование на наличие симптомов туберкулеза, быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С ежегодно при наличии факторов риска.



От 26 лет каждые 10 лет: вакцинация от дифтерии и столбняка комбинированной вакциной АДП-м.