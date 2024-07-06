Козак Сиромаха: С 14-го года я понял, что нужно полюбить Украину в себе, себя в Украине

– Тур по селам будет бесплатным и без билетов. Почему приняли решение вкладываться, но совсем не зарабатывать?

– Это же синергия. Мы едем в гости вдохновляться и вдохновить простых людей. Украинцев, стоящих у источников украинской культуры. Мы получим больше, чем средства - энергию и любовь. Сейчас этого всем не хватает. Люди напряжены, это видно.

– Как будете выбирать села для выступлений? Что сделать людям, чтобы Козак к ним приехал?

– Пишите свою деревню в Инстаграме, Фейсбуке в комментариях на моих страницах, чем больше оно будет упоминаться, тем больше шансов, что приедем к вам.

Козак Сиромаха (фото: instagram.com/kozak.siromaha)

– Как вернуть жизнь в украинские села, по вашему мнению?

– Нужно отойти от советщины, переосмыслить село - это не колхоз, это украинское начало. Общение с природой, свой дом, земля. Кто был и жил там, поймет.

– Когда вы начали работу в образе Козака Сиромахи, какую реакцию общества ощутили? Не было ли неодобрения из-за так называемой "шароварщины"?

- Козак это не работа - это сознание, путь. Если бы это была работа, то был бы и график. Такое жизненное проявление происходит на судьбоносном уровне и готовится еще до рождения. Так что есть реализация - если тебя критикуют, значит - ты двигаешься, что-то делаешь. Просто, не останавливайся. Я люблю и ценю все, что связано с украинской культурой. У меня нет отторжения к чему-либо украинскому. Есть единственная страна на земле, которую раздражает все украинское, и все ее знают.

– Вы воспитываете сыновей по традициям украинского козачества. Расскажите, что это значит, какие принципы предполагает.

– По козацким традициям парень до 5-ти лет находится с матерью, после 5-ти – парня брали на воспитание мужчины. Если мать и отец отсутствуют по каким-то судьбоносным обстоятельствам, таких мальчишек пытались собирать козаки. Над днепровскими порогами были школы для таких детей, в них взращивали пластунов, знахарей и характерников.

Известный певец высказался о скандале с Николасом Кармой (фото: instagram.com/kozak.siromaha)

– После выхода видео у Николаса Кармы на вас посыпались немного отрицательные комментарии. Что вы имели в виду под выражением "женщина должна делать все"?

- Разве негатив? Мать - хранительница, поэтому первые жизненные уроки дает нам именно она. Эти вопросы можно развернуть как ответ только в личном общении, тогда у них будет больше смысла. Но только для мыслящих людей. Те, кто выбрасвают свой негатив, пытаются облегчить свою боль, но делают себе только хуже. Потому что для решения проблем в жизни нужно действовать разумно и с холодной головой.

– Вы принимали роды у своей жены. Почему было принято такое решение? Не видите ли в этом опасности?

– Трудно для тяжелых, легко для легких, простота есть гениальность. Природа есть гений. Имея соответствующие знания и практику, человек берет ответственность за свою жизнь, страха нет. Но копировать поведение человека со знаниями - невозможно и опасно. Так что мы не советуем никому этого делать. Знающим матерям мы не указ.

– Какие ваши ощущения от этого?

– Это космос, проявление тонких миров. Магия, которая происходит при появлении ребенка - невыразима. Вообще трансформация женщины во время беременности, это невероятное, прекрасное и гениальное явление в природе. Кто сознательно, с любовью, прошел это состояние, только тот может меня понять.

Козак Сиромаха (фото: instagram.com/kozak.siromaha)

– Вы проходили военную службу, насколько я знаю. Расскажите об этом опыте.

– Это не военная служба, а "козацкая звитяга". Делал, что должен, что мог, что смог. С 14-го года я понял, что нужно полюбить Украину в себе, себя в Украине.

– Вы называете себя характерником. Что вкладываете в это понятие, что оно означает для вас?

– Хм, характерники..? Это психологи, религиозные знатоки, биоэнергетики. Я могу себя отнести только к скромному практику. Для меня - это взгляд на жизнь со всех возможных ракурсов, с абсолютной любовью.

– Почему перестали есть мясо? Как вы к этому пришли?

– Первый толчок к вегетарианству мне дала травма. Поиск быстрого излечения и укрепления меня привел к вегетарианству - это глубокая философия жизни и древняя наука. Это сознательный, взвешенный, целенаправленный выбор. Чувствую себя гораздо лучше, ни о чем не жалею.

Певец Козак Сиромаха (фото: instagram.com/kozak.siromaha)

– В комментариях под вашими постами часто пишут, что ваши песни могли бы выиграть Евровидение. Не было ли у вас мыслей поучаствовать? Почему?

- Я не знаток и поклонник Евровидения. Будь это так, я бы там был уже давно. У меня другая задача, пожалуй, более тонкая и целенаправленная. Самопробуждение человеческого сознания и объединение Украины. Я там, где должен быть, делаю то - что должен делать.

– Вы часто приезжаете к военным на передовую. О чем общаетесь? Чего ребятам больше всего не хватает? Какие настроения?

– Военные благодарят за творческий продукт, за энергетику, которая вдохновляет и помогает защищать землю. Рассказывают свои реализации, делятся эмоциями, делают общие фото на память и удачу. Настроение разное, потому что все мы люди. Говорят, что нужно полное единство, о том, что Украина должна трансформироваться в сильную, сознательную и высоконравственную страну, за которую и жизнь отдать будет не стыдно.

– Как думаете, что украинцы должны делать каждый день для ускорения победы?

– Объединение на всех уровнях. Забыть о невзгодах и направить все силы на изменение в своей жизни - убирать пагубные привычки, оздоравливать себя морально и физически. Каждый, кто чем может, должен поддерживать армию. Нужно молиться за каждого бойца на фронте и делать все, чтобы страна стала сильнее.