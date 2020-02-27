Козак Гаврилюк розповів про "підробіток" таксистом

Михайло Гаврилюк прокоментував інформацію про свою роботу таксистом. Нагадаємо, що в останні дні українці губилися в здогадах, чи дійсно колишній нардеп повернувся до звичайного життя і працює водієм. Як розповіла киянка Ганна Желізняк, вона викликала таксі Bolt і на замовлення приїхав автомобіль з козаком Гаврилюком за кермом.

Жінка до кінця сумнівалася, і не була впевнена на 100%, що водій таксі - це Михайло. Виявилося, що колишній нардеп, який прославився на Майдані, дійсно працює в таксі і нічого поганого в цьому не бачить.

"Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як всі. Повернувся до звичного темпу життя і дуже радий цьому", - розповів Михайло "КП в Україні".

У Києві Гаврилюк працює в таксі (скрін: facebook.com/allazhel)

Зазначимо, що Гаврилюк не поспішав раніше закінчувати політичну кар'єру. На виборах у парламент 2019 року він спробував пройти на другий депутатський термін, балотуючись по одному з мажоритарних округів Київської області. Але вибори він програв з результатом 0,56% - за нього віддали голоси всього 512 осіб.

Як ми раніше писали, Гаврилюк потрапив у скандал. У ЗМІ його викрили в тому, що він будує шикарний особняк в Карпатах, на що екс-нардеп відповів, що це лише скромний будиночок без надмірностей.