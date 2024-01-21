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Каким бы сейчас был украинский язык, если бы он не подвергся политике лингвоцида от СССР

Какие аутентичные слова потерял украинский язык из-за "совка" (фото:
Автор: Василина Копытко

Советская власть применяла к украинскому языку политику лингвоцида - изымались наши аутентичные слова и заменялись российскими. Все это делалось, чтобы уменьшить различия между народами и осквернить наш язык.

О том, как бы звучал украинский язык, если бы "совок" не пришел на наши земли, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию филолога Андрея Шимановского в YouTube.

Как бы звучал украинский язык, если бы не пришел "совок"

"Моя цель рассказать о несправедливо забытых словах. Может, часть из них нам удастся возродить. Я не призываю переписывать современные словари, но помнить о своем стоит", - говорит Шимановский.

Он отмечает, что проще всего было внедрять политику лингвоцида для украинского и белорусского языков, перерабатывая слова так, чтобы было больше похоже на российские. Или выбирать из синонимического ряда лексемы более близкие к российским, а менее похожие - исключать из словарей.

"Политика лингвоцида не ограничилась официальной и терминологической лексикой, партийцы залезли даже на кухню. Например, "кондійка" стала миской, "ламанець"  куском, "потуха" - десертом", - добавляет филолог.

Шимановский делится списком украинских аутентичных слов, которые вышли из употребления из-за политики советской власти.

Какие слова заменили во время лингвоцида:

  • "ядовитий" -" трутИзний, трУтний або уЇдливий"
  • "яд" - "отрУя, трутИзна, трІйло"
  • "реакція" - "віддія"
  • "осад" (осадок) - "гУща, хвус, зціпи"
  • "спирт нашатирний" - "смОродець"
  • "спирт етиловий" - "винець, винний"
  • "спиртовий" - "винцевий"
  • "олово" - "цИна або цінь"
  • "емульсія" - "бОвтанка або бОвтачка"
  • "екстракт" - "витяг, витяжка"
  • "щипці" - "щемки"
  • "штатив" - "стоЯк або підстАвка"
  • "шкала" - "поділкувАння"
  • "фермент" - "шумИло або квасИло"
  • "практикант" - "вправнИк, ужиткОвець"
  • "ярлик" - наличка"
  • "оптимізація" - унайкращення"
  • "персонал" - "особосклАд"
  • "оператор" - "викОнувач"
  • "подряпина" - "дрЯпка"
  • "коробка" - "шабатУрка, покривЕць"
  • "фільтр" - "цідИло"
  • "тип" - "зразОк"
  • "станція" - "станИця"
  • "терміновий" - "нагАльний"
  • "термін" - "реченЕць", тобто сучасний "дедлайн"
  • "насос" - "смок"

Шимановский говорит, что существует еще очень много забытых слов. "Руйновище" превратилось в "розвалюху". "Дрібняки" начали называть "дрібні гроші". Слова "ляпавиця", "сльота" та "хляпавка" заменили на "слякоть". "Безрух" стал "застоєм". А "закутень" стал "глухим місцем", как в русском языке "глухое место".

 

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