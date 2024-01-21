Каким бы сейчас был украинский язык, если бы он не подвергся политике лингвоцида от СССР

Советская власть применяла к украинскому языку политику лингвоцида - изымались наши аутентичные слова и заменялись российскими. Все это делалось, чтобы уменьшить различия между народами и осквернить наш язык.
О том, как бы звучал украинский язык, если бы "совок" не пришел на наши земли, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию филолога Андрея Шимановского в YouTube.
"Моя цель рассказать о несправедливо забытых словах. Может, часть из них нам удастся возродить. Я не призываю переписывать современные словари, но помнить о своем стоит", - говорит Шимановский.
Он отмечает, что проще всего было внедрять политику лингвоцида для украинского и белорусского языков, перерабатывая слова так, чтобы было больше похоже на российские. Или выбирать из синонимического ряда лексемы более близкие к российским, а менее похожие - исключать из словарей.
"Политика лингвоцида не ограничилась официальной и терминологической лексикой, партийцы залезли даже на кухню. Например, "кондійка" стала миской, "ламанець" куском, "потуха" - десертом", - добавляет филолог.
Шимановский делится списком украинских аутентичных слов, которые вышли из употребления из-за политики советской власти.
Какие слова заменили во время лингвоцида:
Шимановский говорит, что существует еще очень много забытых слов. "Руйновище" превратилось в "розвалюху". "Дрібняки" начали называть "дрібні гроші". Слова "ляпавиця", "сльота" та "хляпавка" заменили на "слякоть". "Безрух" стал "застоєм". А "закутень" стал "глухим місцем", как в русском языке "глухое место".
Раньше мы делились списком несправедливо забытых украинских слов.
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