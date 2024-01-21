Каким бы сейчас был украинский язык, если бы он не подвергся политике лингвоцида от СССР

Как бы звучал украинский язык, если бы не пришел "совок"

"Моя цель рассказать о несправедливо забытых словах. Может, часть из них нам удастся возродить. Я не призываю переписывать современные словари, но помнить о своем стоит", - говорит Шимановский.

Он отмечает, что проще всего было внедрять политику лингвоцида для украинского и белорусского языков, перерабатывая слова так, чтобы было больше похоже на российские. Или выбирать из синонимического ряда лексемы более близкие к российским, а менее похожие - исключать из словарей.

"Политика лингвоцида не ограничилась официальной и терминологической лексикой, партийцы залезли даже на кухню. Например, "кондійка" стала миской, "ламанець" куском, "потуха" - десертом", - добавляет филолог.

Шимановский делится списком украинских аутентичных слов, которые вышли из употребления из-за политики советской власти.

Какие слова заменили во время лингвоцида:

"ядовитий" -" трутИзний, трУтний або уЇдливий"

"яд" - "отрУя, трутИзна, трІйло"

"реакція" - "віддія"

"осад" (осадок) - "гУща, хвус, зціпи"

"спирт нашатирний" - "смОродець"

"спирт етиловий" - "винець, винний"

"спиртовий" - "винцевий"

"олово" - "цИна або цінь"

"емульсія" - "бОвтанка або бОвтачка"

"екстракт" - "витяг, витяжка"

"щипці" - "щемки"

"штатив" - "стоЯк або підстАвка"

"шкала" - "поділкувАння"

"фермент" - "шумИло або квасИло"

"практикант" - "вправнИк, ужиткОвець"

"ярлик" - наличка"

"оптимізація" - унайкращення"

"персонал" - "особосклАд"

"оператор" - "викОнувач"

"подряпина" - "дрЯпка"

"коробка" - "шабатУрка, покривЕць"

"фільтр" - "цідИло"

"тип" - "зразОк"

"станція" - "станИця"

"терміновий" - "нагАльний"

"термін" - "реченЕць", тобто сучасний "дедлайн"

"насос" - "смок"

Шимановский говорит, что существует еще очень много забытых слов. "Руйновище" превратилось в "розвалюху". "Дрібняки" начали называть "дрібні гроші". Слова "ляпавиця", "сльота" та "хляпавка" заменили на "слякоть". "Безрух" стал "застоєм". А "закутень" стал "глухим місцем", как в русском языке "глухое место".