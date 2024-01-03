Какая на самом деле любовь в популярном сериале о вампирах "Сумерки"

Вероятно, каждый в юности смотрел сериал "Сумерки" и всегда мечтал иметь в жизни такую же историю любви. Однако не столь ли здоровы отношения Беллы, Эдварда и Джейкоба.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Pleso .

Любовная история в сериале "Сумерки"

В ленте "Сумерки" перед нами открывается любовный треугольник: Хрупкая и пассивная Белла, готовая жертвовать собой ради партнера, растворяться в нем, теряя свою идентичность. Не желает принимать решения самостоятельно и брать на себя ответственность.

Хитрый "Спаситель" Джейкоб, он совсем не тот, за кого себя выдает. С заметными аффективными вспышками, неконтролируемым гневом. Откровенно проявляет агрессию.

Серозный и холодный Эдвард, рядом с которым постоянные эмоциональные карусели, ревность и маниакальные желания.

Главный выбор Беллы, который она не может осуществить – с кем мне быть? С Эдвардом, которому важно все контролировать, а Белла, нуждается в контроле. Или с Джейкобом, готовым пользоваться "беспомощностью" Беллы.

Ни один из этих типов отношений не считается нормальным. Ведь, на первый взгляд – романтическая история и любовный треугольник. Однако на самом деле в фильме - скрытые нездоровые отношения, которые характеризуются созависимостью и абьюзом.

Жертва ради любви

Белла готова стать вампиром и пожертвовать своей земной жизнью ради любви. Ничего не жалеть ради своего партнера может выглядеть как желание быть с любимым/возлюбленной навсегда.

Однако важно обеспечивать баланс между своими желаниями и учетом потребностей партнера. В подобных ситуациях понимание того, на что мы соглашаемся и понимание собственных границ необходимо.

Красные флажки в отношениях

Белла не замечает его в отношениях, даже когда Эдвард открыто говорит о своей вампирской природе. Игнорирование/непонимание красных флажков может свидетельствовать о ряде психологических аспектов, таких как низкая самооценка, желание контролировать, "спасать" или изменять партнера.

В таком случае важно уметь распознавать признаки нездоровых отношений, знать и на что вы точно не соглашаетесь.

Открытое нарушение границ

Эдвард врывается в частную жизнь Беллы, а также читает мнения других людей. Мы все нуждаемся в определенной независимости, приватности и личном пространстве. Вторжение в личную жизнь других – это прямое и грубое нарушение границ. Поэтому важно отстаивать и напоминать о своих границах, а также уважать границы других людей.

Манипуляции и желание манипулировать

Эдвард манипулирует Беллой и сам определяет, что для нее хорошо. Манипуляции всегда вносят дисбаланс в отношения. В таком случае важно не только распознавать, но и не разрешать манипуляции со стороны партнера, принимать решения вместе, много разговаривать.

Любовный треугольник в "Сумерках" (фото: Кинориум)

Романтизация поведения партнера

Белла романтизирует контроль Эдварда и воспринимает его как выражение любви. Недооценка поведения контролирующего нас партнера может приводить к поддержке, нездоровой динамики в отношениях. Важно быть самостоятельными и осознавать свои потребности, не воспринимать контроль партнера как норму.

Что можно посоветовать Белли и Эдварду для улучшения их отношений

Обратиться к терапевту, чтобы построить здоровые отношения, которые будут основываться на взаимоуважении, доверии, заботе и честности.