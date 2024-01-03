Какая на самом деле любовь в популярном сериале о вампирах "Сумерки"
Вероятно, каждый в юности смотрел сериал "Сумерки" и всегда мечтал иметь в жизни такую же историю любви. Однако не столь ли здоровы отношения Беллы, Эдварда и Джейкоба.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Pleso .
Любовная история в сериале "Сумерки"
В ленте "Сумерки" перед нами открывается любовный треугольник: Хрупкая и пассивная Белла, готовая жертвовать собой ради партнера, растворяться в нем, теряя свою идентичность. Не желает принимать решения самостоятельно и брать на себя ответственность.
Хитрый "Спаситель" Джейкоб, он совсем не тот, за кого себя выдает. С заметными аффективными вспышками, неконтролируемым гневом. Откровенно проявляет агрессию.
Серозный и холодный Эдвард, рядом с которым постоянные эмоциональные карусели, ревность и маниакальные желания.
Главный выбор Беллы, который она не может осуществить – с кем мне быть? С Эдвардом, которому важно все контролировать, а Белла, нуждается в контроле. Или с Джейкобом, готовым пользоваться "беспомощностью" Беллы.
Ни один из этих типов отношений не считается нормальным. Ведь, на первый взгляд – романтическая история и любовный треугольник. Однако на самом деле в фильме - скрытые нездоровые отношения, которые характеризуются созависимостью и абьюзом.
Жертва ради любви
Белла готова стать вампиром и пожертвовать своей земной жизнью ради любви. Ничего не жалеть ради своего партнера может выглядеть как желание быть с любимым/возлюбленной навсегда.
Однако важно обеспечивать баланс между своими желаниями и учетом потребностей партнера. В подобных ситуациях понимание того, на что мы соглашаемся и понимание собственных границ необходимо.
Красные флажки в отношениях
Белла не замечает его в отношениях, даже когда Эдвард открыто говорит о своей вампирской природе. Игнорирование/непонимание красных флажков может свидетельствовать о ряде психологических аспектов, таких как низкая самооценка, желание контролировать, "спасать" или изменять партнера.
В таком случае важно уметь распознавать признаки нездоровых отношений, знать и на что вы точно не соглашаетесь.
Открытое нарушение границ
Эдвард врывается в частную жизнь Беллы, а также читает мнения других людей. Мы все нуждаемся в определенной независимости, приватности и личном пространстве. Вторжение в личную жизнь других – это прямое и грубое нарушение границ. Поэтому важно отстаивать и напоминать о своих границах, а также уважать границы других людей.
Манипуляции и желание манипулировать
Эдвард манипулирует Беллой и сам определяет, что для нее хорошо. Манипуляции всегда вносят дисбаланс в отношения. В таком случае важно не только распознавать, но и не разрешать манипуляции со стороны партнера, принимать решения вместе, много разговаривать.
Любовный треугольник в "Сумерках" (фото: Кинориум)
Романтизация поведения партнера
Белла романтизирует контроль Эдварда и воспринимает его как выражение любви. Недооценка поведения контролирующего нас партнера может приводить к поддержке, нездоровой динамики в отношениях. Важно быть самостоятельными и осознавать свои потребности, не воспринимать контроль партнера как норму.
Что можно посоветовать Белли и Эдварду для улучшения их отношений
Обратиться к терапевту, чтобы построить здоровые отношения, которые будут основываться на взаимоуважении, доверии, заботе и честности.
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