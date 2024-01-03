Якою насправді є любов у найпопулярнішому серіалі про вампірів "Сутінки"

Певно кожен у юності дивився серіал "Сутінки" і завжди мріяв мати у житті таку ж історію кохання. Проте чи настільки здоровими є стосунки Белли, Едварда та Джейкоба.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Pleso .

Любовна історія у серіалі "Сутінки"

У стрічці "Сутінки" перед нами відкривається любовний трикутник: Тендітна та пасивна Белла, яка готова жертвувати собою заради партнера, розчинятися в ньому, втрачаючи свою ідентичність. Не бажає приймати рішення самостійно та брати на себе відповідальність.

Хитрий "Рятівник" Джейкоб, він зовсім не той, за кого себе видає. З помітними афективними спалахами, неконтрольованим гнівом. Відкрито проявляє агресію.

Серозний та холодний Едвард, поруч з яким постійні емоційні каруселі, ревнощі та маніакальні бажання.

Головний вибір Белли, який вона не може здійснити - з ким мені бути?. З Едвардом, якому, важливо все контролювати, а Белла, потребує контролю. Або с Джейкобом, який готовий користуватися "безпомічністю" Белли.

Жодний з цим типів стосунків не вважається нормальним. Адже, на перший погляд - романтична історія та любовний трикутник. Однак насправді у фільмі - а приховані нездорові стосунки, які характеризуються співзалежністю та аб'юзом.

Жертва заради кохання

Белла готова стати вампіром та пожертвувати своїм земним життям заради кохання. Нічого не шкодувати заради свого партнера може виглядати як бажання бути з коханим/коханою назавжди.

Однак важливо забезпечувати баланс між своїми бажаннями та урахуванням потреб партнера. У подібних ситуаціях розуміння того, на що ми погоджуємося та розуміння власних кордонів є необхідністю.

Червоні флажки у стосунках

Белла не помічає їх у відносинах, навіть коли Едвард відкрито говорить про свою вампірську природу. Ігнорування/нерозуміння червоних флажків, може свідчити про низку психологічних аспектів, таких як, низька самооцінка, бажання контролювати, "рятувати" або змінювати партнера.

У такому разі важливо вміти розпізнавати ознаки нездорових стосунків, знати, й на що ви точно не погоджуєтеся.

Відкрите порушення кордонів

Едвард вривається у приватне життя Белли, а також читає думки Інших людей. Ми всі потребуємо певної незалежності, приватності та особистого простору. Вторгнення в особисте життя інших - це пряме та грубе порушення кордонів. Тому важливо відстоювати та нагадувати про свої кордони, а також поважати кордони інших людей.

Маніпуляції та бажання маніпулювати

Едвард маніпулює Беллою та сам визначає, що для неї добре. Маніпуляції завжди вносять дисбаланс у стосунки. У такому разі важливо не тільки розпізнавати, але й не дозволяти маніпуляції з боку партнера, приймати рішення разом, багато розмовляти.

Любовний трикутник у "Сутінках" (фото: Кіноріум)

Романтизація поведінки партнера

Белла романтизує контроль Едварда та сприймає його як вираз кохання. Недооцінювання поведінки партнера, який контролює нас, може призводити до підтримки, нездорової динаміки у стосунках. Важливо бути самостійними та усвідомлювати власні потреби, не сприймати контроль партнера як норму.

Що можна порадити Беллі та Едварду для покращення їхніх стосунків

Звернутися до терапевта, щоб побудувати здорові стосунки, які будуть ґрунтуватися на взаємоповазі, довірі, турботі й чесності.