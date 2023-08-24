Какой была Украина на заре Независимости: 90-е, инфляция, "дружба" с Россией

Что сформировало Независимость Украины

История Украины полна событий, так или иначе провозглашавших украинцев как отдельную самодостаточную нацию, а Украину - самостоятельным государством. Магистр истории и археологии Киево-Могилянской академии и преподаватель Иван Бездудный убежден, что в процессе формирования суверенности есть несколько наиболее значимых событий.

Издание брошюры "Самостійна Україна" Николая Михновского (1900) и работы "Русь-Україна та Московщина-Росія" Лонгина Цегельского (1901)

Интеллектуальные наработки Михновского и Цегельского вызвали наибольший резонанс среди приднепровской и западноукраинской интеллигенции соответственно. Труд Цегельского повлиял на формирование государственного мировоззрения галицкой молодежи, а Николая Михновского до сих пор считают одним из основателей и ведущих идеологов украинского национализма.

Николай Михновский издал брошюру "Самостійна Україна" (фото: Википедия)

Провозглашение независимости Украинской Народной Республики (УНР) от России (22 января 1918)

После принятия IV Универсала Украинского Центрального Совета УНР была провозглашена "самостоятельным, ни от никого не зависимым, свободным, суверенным государством украинского народа". Несмотря на то, что при принятии документа на Киев наступали российско-большевистские войска, это было первое в истории провозглашение независимости украинского народа от Ковеля до Луганска и Одессы до Стародуба (сегодня - Брянская область РФ).

Принятие "Акту Злуки" (22 января 1919)

Хотя это и не имело дальнейшей реализации поставленной цели на практике в ближайшие года, то есть объединение ЗУНР и УНР в единое государство, но этот документ стал очередной демонстрацией осознания украинцами своего единства как нации и воплощением стремлений украинского народа независимо от региональной принадлежности строить государство.

Каждый год 22 января украинцы образуют так называемые "цепи Соборности" (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Провозглашение Акта восстановления Украинского Государства (30 июня 1941)

В отличие от предыдущих попыток провозглашения независимости Украины, эта акция представителей ОУН-б имела несколько стратегических последствий: антинемецкий вектор украинского национально-освободительного движения в годы Второй мировой войны, очередное свидетельство сохранения государственных традиций украинского народа даже в неблагоприятных геополитических условиях, выступление с самостоятельными стремлениями украинского народа, вопреки интересам нацистской Германии и коммунистической Москвы. Это стало весомым условием для формирования и последующей борьбы отрядов УПА.

Борьба УПА в годы Второй мировой войны и после ее окончания (1941-1960)

Лозунг "Воля народам! Воля человеку!" сумел объединить в рядах повстанцев представителей более 20 разных национальностей. УПА оставалась единственной военной силой во время Второй мировой войны, выступавшей на защите прав и свобод украинского народа, в частности, право на свободную жизнь в независимом государстве против интересов тоталитарных режимов.

Сопротивление украинских повстанцев в советских концлагерях (1953-1954)

Попадание сотен бывших бойцов УПА после 1947 года в концлагеря ГУЛАГ) способствовало развертыванию ряда восстаний (в частности, Кенгирское, Норильское, Воркутинское и т. п.). В итоге они привели к постепенной ликвидации указанной сети лагерей, освобождению десятков тысяч человек из заключения, а также способствовали дальнейшей частичной либерализации политического режима в СССР. Это в свою очередь способствовало появлению и деятельности диссидентского движения на территории Украины.

Какой была Украина в начале Независимости

В июле 1990 года на 28 съезде коммунистической партии Украины была принята Декларация о государственном суверенитете. Фактически это событие стало точкой отсчета окончательного обретения независимости Украины, говорит Бездудный.

Уже через год в августе 1991 года произошел Августовский путч или мятеж ГКЧП в Москве. Государственный переворот в СССР был молниеносным, ведь 18 августа члены ГКЧП призвали Горбачева снять с себя полномочия, а уже 24 августа Украина провозглашает свою Независимость.

Первым президентом стал Украина Леонид Макарович Кравчук. При его каденции были созданы ВСУ, наше государство вышло из рублевой зоны и ввело в обращение купоны, утвердили украинскую национальную символику. А еще в эти годы в Украине появился первый мобильный оператор - UMC.

В 2022 году Леонид Макарович умер.

Леонида Кравчука похоронили на Байковом кладбище в Киеве (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

Ему на смену пришел Леонид Кучма - единственный президент Украины, занимавший свой пост два срока подряд. Он подписал тот самый Будапештский меморандум, который гарантировал суверенитет и безопасность Украины со стороны подписавших его.

В 1996 году Верховная Рада принимает Конституцию Украины и вводит в обращение национальную валюту - гривну.

В 1997 году Кучма и Ельцин подписывают Большой украинско-российский договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. И в этот же период в Украине происходит финансовый кризис: гривна обесценивается в 2,5 раза. Минимальная заработная плата составила 15 гривен, а средняя была 130 гривен.

В 90-е цены были просто удивительными, как на сегодня: литр молока, пачка масла или пол литра сметаны - одна гривна, хлеб - 50 копеек, килограмм мяса - 4 гривны. Но платой за такие ценники был дефицит и отсутствие ассортимента.

В 2000 году разражается скандал с пленками Мельниченко или более известный как кассетный скандал. Его причиной стало убийство оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе. Причастным к этому считали также Кучму.

В этом временном разрезе остановимся на еще одном событии. 2003 год, остров Тузла у Керченского пролива. Уже тогда на этой территории могло начаться военное противостояние между Украиной и Россией.

О том, как дальше развивалась история Украины, как работала экономика и как разрешили конфликт на острове Тузла - смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.