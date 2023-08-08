С какой ноги вы встаете с утра, такой вы и человек (тест)

Утром каждый из нас встает с кровати с правой или левой ноги, или же наступает сразу на обе. Это простая деталь, но она может рассказать о вас много интересного.

Узнайте в материале Styler дальше, как определить особенности характера человека по ноге, которая первой касается пола после сна.

Левая или правая нога?

У каждого человека доминирует определенное полушарие мозга, из-за чего правое или левое полушарие может быть ведущим. При этом работает это по правилу зеркала.

Нервная система устроена таким образом, что левое полушарие мозга на самом деле контролирует правую сторону тела, и наоборот. Следовательно, левая сторона мозга управляет работой правой руки, глаза, ноги и т.д.

Типы доминирования бывают полными или нет. Но если вы встаете с правой ноги, и многое другое делаете именно правой стороной тела, вероятно, что у вас доминирует левое полушарие. Оно отвечает за логическое мышление. Ведущая его роль означает наличие у человека более сильных аналитических способностей, а также лингвистических склонностей.

У людей, которые в большинстве своем оперируют левой частью тела, в том числе и встают с левой ноги, доминирует правое полушарие. Оно отвечает за творческое мышление. Активность этого полушария подразумевает целостность восприятия, образность и эмоциональность. Такой человек более чувствителен и даже склонен полагаться на свою интуицию в принятии решений.

Интересно, что идея разделения мозга по функциям не взята с потолка, а является научно обоснованным фактом. Американский нейропсихолог Роджер Сперри в 1981 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за исследование функциональной специализации мозга.

Чтобы точно узнать, какое полушарие у вас доминирует, пройдите тест, ответив на несколько вопросов.

Не все так просто

На то, с какой ноги вы встаете, несомненно, влияет и сторона кровати, на которой вы спите. Вы можете вставать с любой ноги, и если вас это не волнует - это также может рассказать многое о вашей личности.

К примеру, если вы спите с левой стороны кровати, то и опускать на пол первой будете левую ногу. Однако существует примета, что вставать с левой ноги - к неудаче, и весь день пойдет наперекосяк.

Так что, если вы всегда опускаете вниз сначала правую ногу, несмотря на какой стороне кровати спите, это значит, что вы верите в приметы. Вы принадлежите к творческим, чувствительным людям, которые прислушиваются к интуиции, верят в вещие сны, судьбу и любят рисковать.

Если вам все равно, с какой ноги вставать, то вы - человек точный и рациональный, тщательно продумывающий любое решение. Вы доверяете цифрам, не любите рисковать, но иногда бываете слишком черствыми и прагматичными.

Каким бы человеком вы ни были, помните, что вставать надо в хорошем настроении, тогда и весь день пройдет как надо!