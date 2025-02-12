Колбасы, которые лучше не покупать: они кишат вредными добавками

На что обращать внимание при покупке колбасы?

Наличие Е-добавок

Знайте, что особенно опасными считаются E250 (нитрит натрия), который используется для сохранения цвета, но может способствовать образованию канцерогенов.

Слишком яркий цвет

Это всегда свидетельствует об использовании красителей. Натуральная колбаса имеет сероватый оттенок, приближенный к цвету натурального мяса.

Длительный срок хранения

Обычно колбаса, которая хранится месяцами, содержит большое количество консервантов.

Низкая цена

Ни для кого сейчас не секрет, что качественное мясо не может стоить дешево. В дешевых колбасах может быть много сои, крахмала и вредных заменителей.

Кроме этого, в колбасу нередко добавляются растительные заменители мяса, такие как соя и другие бобовые. При производстве также могут использоваться костная мука, яичная скорлупа, панировочные сухари. Одновременно с этим присутствующие в колбасе фосфаты нарушают процесс усвоения кальция, что может привести к рахиту и остеопорозу.

Гастроэнтерологи говорят, что употребление этого продукта увеличивает риск возникновения многих хронических заболеваний сердца, желудка и легких. Любители колбасы нередко страдают от гипертонии и других серьезных недугов.

Каких колбас лучше избегать и никогда не покупать?

Изделия, в составе которых менее 50% мяса .

. Продукция с высоким содержанием нитритов, фосфатов и искусственных ароматизаторов .

. Колбасы с неестественно равномерным цветом и "резиновой" консистенцией.

Между тем отказываться от колбасы полностью не обязательно. Важно помнить, что ее можно употреблять не более 50 граммов в день.