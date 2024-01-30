В какое время нужно ложиться спать, чтобы избежать сердечных болезней

В котором часу нужно ложиться спать

По словам врача и эксперта со сна Пуджана Париха, идеальное время для того, чтобы ложиться спать, зависит от циркадного ритма, то есть внутренних часов организма, которые регулируют цикл сна и бодрствования.

"Ученые заметили, что лучшее время для начала сна - между 22:00 и полночью. Однако все зависит от того, в какое время вам придется проснуться на следующее утро. По сути, вам нужно хотя бы минимальное количество часов сна, предназначенное для вашей возрастной группы", - объясняет Парих.

Для большинства взрослых требуется 7-8 часов непрерывного сна. Если человек проснулся в 7 часов утра, желательно ложиться спать с 23 часов до полуночи.

Что будет, если регулярно поздно ложиться спать

Соблюдение нерегулярного цикла сна может увеличить риск инфаркта миокарда.

"Отказ от сна в нужное время также может привести к чрезмерному желанию поесть, потому что увеличивается выработка грелина - гормона голода, стимулирующего аппетит. В краткосрочной перспективе это может привести к увеличению веса, а в долгосрочной - к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям", - говорит врач.

Что делать, если не спится

Бывает такое, что даже несмотря на то, что день был изматывающим, человеку тяжело уснуть. Главное - не просыпаться через десять минут после закрывания глаз. На самом деле нет ничего удивительного, если вы бодрствуете в постели 15-20 минут, прежде чем заснуть. Однако, если через 30 минут вы все еще крутитесь, то нужно сделать следующее: