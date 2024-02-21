Котлеты "Экономка" без хлеба и яиц: вкусные и нежные

Что вам понадобится:

Фарш (любой, мясной) - 500 г

Картофель - 500 г

Лук - 130 г (1/2 луковицы)

Соль

Перец

Чеснок

Паприка - по своему вкусу

Масло

Лавровый лист

Как готовить котлеты "Экономка"

В фарш натираем на мелкой терке несколько сырых картофелин и половину луковицы. Все хорошо перемешиваем, добавляем специи и чеснок и перемешиваем еще раз.

Мокрыми руками формируем котлетки. Разогреваем сковороду, смазываем ее растительным маслом и выкладываем котлетки. Обжариваем котлетки по 2-3 минутки с каждой стороны под крышкой.

Далее складываем обжаренные котлетки в кастрюлю и добавляем один стакан воды. Доводим до кипения, добавляем к воде лавровый лист, перец горошком – по своему желанию. Затем убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой и тушим котлетки еще 15 минут до готовности.

Подавать котлетки горячими с любым гарниром и зеленью.