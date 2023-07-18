Почему кошка отводит взгляд и не смотрит вам в глаза: вы об этом даже не догадывались!

Взгляд кошки завораживает и притягивает - об этом знают почти все владельцы пушистиков. Они умеют смотреть так пристально с просьбой, что устоять просто невозможно. А если при этом включается мурлыканье - то любой человек готов выполнить желание животного.

Но при этом коты избегают смотреть хозяину прямо в глаза и отводят взгляд. Почему животные так себя ведут - читайте ниже.

Как коты используют взгляд

Зрительный контакт - один из инструментов, который используют многие животные. Коты используют простой алгоритм: добиваются, чтобы хозяин обратил внимание и спросил, что хочет любимец, а потом "ведут" его в нужном направлении - к игрушкам, к туалету, к миске или холодильнику. Они четко запоминают, где лежат вкусности или витаминки.

При этом коты заглядывают владельцу в глаза, чтобы установить прямой контакт. Это четкий сигнал, что они хотят что-то попросить или о чем-то сообщить.

Но порой коты демонстративно отводят свой взгляд. Или же видят прямой взгляд хозяина и отводят глаза. Расшифровать такое поведение очень многие владельцы животных не в состоянии.

Почему коты так себя ведут

Многие люди не знают, что в природе у большинства животных (особенно хищников) долгий и прямой взгляд в глаза означает вызов и агрессию в адрес того, на кого они смотрят. Если кот не прекратит таращиться на другое животное, то его могут неправильно понять и быть беде.

У кошек с пристальным взглядом все еще сложнее - такое поведение считается еще и непристойным. То есть, смотреть на кошку пристально просто так, без каких-либо причин - неприлично.

Возможно, кот при этом думает: "Вот, смотрит на меня, а вкусненькое не предлагает, играться не зовет! Фу, какие невежливые люди!"

А если серьезно, то коты и кошки просто не выносят, когда кто-то на них смотрит долго и настойчиво. Это их пугает, настораживает и беспокоит. Отведя свой взгляд, они как бы подают сигнал - я не хочу вступать в конфликт с более сильным человеком. И обиды тут никакой нет.

Если ваш любимец часто отводит свой взгляд, то постарайтесь не пугать его, не смотрите долго и пристально ему в глаза, отведите глаза вбок и говорите с ним ровным и спокойным тоном. Помните, что животные больше реагируют на интонацию, а не на сами слова.