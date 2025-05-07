Костюмный жилет - новый тренд весны 2025: как его носит жена Решетника

Какой лук выбрала Кристина Решетник

Для прогулки по Флоренции с подругами она выбрала стильный total white look с костюмным жилетом.



Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Супруга Решетника надела белый костюм-тройку, который состоял из удлиненного костюмного жилета на пуговицах и широких укороченных штанов-кюлотов. Сверху она накинула пиджак свободного кроя.



Жена Решетника показала трендовый жилет (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Завершить образ блогерша и многодетная мама решила удобными белыми кедами на небольшой платформе с серебристыми вставками, что придает образу легкости, делая его менее формальным.

Аксессуары подобраны лаконично, но со вкусом: тонкая золотая подвеска на шее, браслет на запястье, часы и кольца на пальцах. Также можно заметить небольшую белую сумочку от всемирно известного бренда Christian Dior на плече.



Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Дополнить лук Кристина Решетник решила естественным макияжем, который подчеркнул ее молодость и свежесть.

В общем, образ выглядит элегантно и идеально подходит для прогулки по городу или отдыху на открытом воздухе, что подтверждает и фон с городским пейзажем.



Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

С чем еще носить костюмный жилет весной 2025

С классическими брюками

Идеальный вариант для офиса или деловой встречи. Выберите жилет в тон к брюкам или сыграйте на контрасте. Добавьте лоферы или туфли-лодочки - и образ готов.

С джинсами

Жилет + прямые или широкие джинсы - универсальное сочетание для городских образов. Под низ можно надеть белую рубашку, топ или носить жилет на голое тело.



Кристина Решетник показала стильный лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

С юбкой мини или макси

Жилет прекрасно сочетается с юбками любой длины - добавьте сапоги или туфли на каблуке и получите женственный, но структурированный лук.

Как самостоятельный топ

Самый модный вариант сезона - носить жилет вместо блузы. Особенно эффектно смотрится в комплекте с костюмными брюками или карандашной юбкой.

Поверх рубашки или гольфа

В прохладные дни носы жилет поверх базового гольфа или рубашки - это создаст многослойный, но сдержанный образ.



Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)