Была ли там жизнь? NASA показало "возможные следы" инопланетян на Марсе

Марсоход NASA Perseverance обнаружил в кратере Джезеро на Марсе разнообразные органические вещества, которые могут свидетельствовать о жизни. Полученные данные свидетельствуют о том, что в прошлом на планете могла существовать жизнь.

Что известно о жизни на Марсе

Исследователи предлагают ряд различных объяснений происхождения органического вещества на красной планете.

К ним относятся взаимодействия воды и горных пород или отложения межпланетной пыли или метеоритов, хотя биотическое происхождение - происходящее от живых организмов - не сбрасывается со счетов.

Согласно исследованию, более глубокое понимание марсианского органического вещества может пролить свет на доступность источников углерода, что будет иметь значение для поиска потенциальных признаков жизни.

Прибор для сканирования обитаемых сред с помощью комбинационного рассеяния и люминесценции для органических и химических веществ (Sherloc) на марсоходе - это первый инструмент, позволяющий выполнять мелкомасштабное картографирование и анализ органических молекул и минералов на Марсе.

Nasa’s Perseverance (Скриншот)

Отметим, что Perseverance приземлился в кратере древнего озерного бассейна Джезеро еще в феврале 2021 года.

С тех пор ученые изучают геологический состав дна кратера, используя набор инструментов на борту марсохода, которые могут фотографировать и анализировать горные породы.

Результаты показывают, что марсоход NASA обнаружил органические соединения в пробах, взятых с 10 горных пород в кратере Джезеро. Возраст этих горных пород составляет от 2,3 до 2,6 млрд лет, а это говорит о том, что строительные блоки, необходимые для жизни, могли существовать на Марсе очень долгое время в разных местах.

По словам ученых, нужно быть острожными с данным анализом, ведь органические соединения могут иметь как биологическое, так и геологическое происхождение.

То есть прежде чем утверждать, что эти молекулы являются признаками внеземной жизни, нужно исключить все остальные процессы, в результаты которых они могли появиться.

Поэтому изучение того, какие органические молекулы существуют на Марсе и как они были созданы, является ответом на вопрос, существовала или нет когда-либо на Красной планете внеземная жизнь.