Космическая экспансия Маска. Сколько спутников Starlink будет кружить над Землей в 2025 году

Starlink предоставляет услуги спутникового интернета, используя множество аппаратов на низкой околоземной орбите для передачи сигнала пользователям в труднодоступных районах. Несмотря на значительное количество уже запущенных спутников, у компании есть еще более амбициозные планы по расширению своей спутниковой группы.

О том, сколько спутников Starlink будет находиться на орбите Земли в 2025 году, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Сколько спутников Starlink находится на орбите

По состоянию на май 2025 года, орбитальная группировка Starlink насчитывает более 7600 спутников. Это число постоянно меняется, поскольку Starlink продолжает активно запускать новые аппараты.

Сколько спутников Starlink будет в конечном итоге? На данный момент Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила 15 000. Это кажется много, но является лишь частью долгосрочной цели Starlink. Компания надеется вывести на орбиту около 42 000 спутников, чтобы обеспечить по-настоящему глобальное покрытие.

Как выглядят спутники Starlink

Каждый спутник имеет плоский корпус прямоугольной формы и весит около 260 кг. Центральная часть оснащена четырьмя мощными антеннами для передачи интернет-сигналов, а большая солнечная батарея обеспечивает питание.

Каждый спутник использует набор лазеров для связи с четырьмя другими спутниками на орбите. Они также оснащены ионными двигателями, работающими на криптоновом газе, для поддержания орбиты.

Как долго спутники Starlink остаются на орбите?

Спутники Starlink рассчитаны на нахождение в космосе около пяти лет. По мере приближения срока окончания службы спутники будут направлены в атмосферу Земли, где они сгорят.

Starlink предоставляет сигнал пользователям в труднодоступных районах (фото: Getty Images)

Почему у астрономов проблемы со Starlink?

Возможно, вы слышали, что у некоторых астрономов есть претензии к спутникам Starlink. Дело в том, что эти спутники яркие и быстро перемещаются по небу, что может мешать при использовании телескопа или обсерватории для изучения звезд.

Со своей стороны, SpaceX попыталась минимизировать световое загрязнение, покрыв спутники темным материалом. К сожалению, испытания показали, что это нарушит контроль температуры спутника.

Вместо этого Starlink в настоящее время запускает новые спутники с технологией VisorSat. Это завуалированный способ сказать, что у них есть солнцезащитный козырек, который уменьшает блики солнечного света, отражаемого обратно на Землю.

Являются ли спутники Starlink действительно большой проблемой?

Сейчас это лишь небольшая проблема, но настоящая обеспокоенность возникает, когда небо будет заполнено спутниками такого типа.

Starlink планирует вывести на орбиту не менее 42 000 аппаратов. Существует также проект Kuiper от Amazon, который в отдаленном будущем станет конкурентом Starlink, и несколько других небольших компаний.

Помимо проблемы "плохой видимости неба", слишком большое количество малых спутников может неизбежно привести к столкновениям с другими спутниками или космическими аппаратами.