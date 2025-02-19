ua en ru
Ср, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Косметолог показала упражнение, которое быстро уберет второй подбородок (видео)

Среда 19 февраля 2025 13:30
UA EN RU
Косметолог показала упражнение, которое быстро уберет второй подбородок (видео) Как избавиться от второго подбородка с помощью скребка гуаша (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Позднякова

Появление второго подбородка существенно влияет на внешность. Упражнение со скребком гуаша поможет избавиться от второго подбородка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Детали упражнения

По словам эксперта, скребок гуаша помогает избавиться от второго подбородка и легок в применении.

Делаем упражнение нужно по крему или маслу для массажа лица, и после обязательно смыть средство, чтобы не было высыпаний.

Сначала нужно делать выскабливающие движения в зоне подбородка. Делать такие глубокие движения нужно до 30 раз.

"После этого делаем движения из-под зоны второго подбородка, под зоной линии челюсти до ушей по боковой поверхности кожи опускаемся вниз", - говорится в сообщении.

Стоит делать таких 5 проходов - с одной стороны и с другой.

Упражнение нужно выполнять два-три раза в неделю.

Во время массажа гуаша возникает механическое раздражение мягких тканей, в результате чего улучшается кровообращение, уменьшается отечность лица, разглаживаются морщины, повышаются тонус и эластичность кожи.

Чтобы достичь максимального эффекта, необходимо сочетать массаж гуаша с правильным уходом за кожей.

Ранее мы сообщали, как часто надо ходить к косметологу в 20 и 40 лет, чтобы сохранить молодость.

Также мы писали о 5 изменениях на коже, которые могут свидетельствовать о тяжелом состоянии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уход за лицом Косметология
NEWS
Зеленский ответил на заявление Трампа о 4% доверия
Зеленский ответил на заявление Трампа о 4% доверия