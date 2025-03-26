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Косметолог показала, как улучшить "мышцу красоты" и омолодить кожу (видео)

Косметолог показала упражнение, которое омолодит кожу (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Простое, но эффективное движение помогает укрепить так называемую "мышцу красоты", которая отвечает за молодой и подтянутый овал лица. Регулярное выполнение упражнения может улучшить тонус кожи и придать коже свежий вид.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Что известно

"Тайная мышца красоты" или грудино-ключично-сосцевидная мышца (ГКСМ) может быть не видна, но она есть у каждого.

По словам эксперта, идеально, когда она легко пальпируется, не имеет триггерных точек, не слишком напряжена и не дряблая, а мягкая и эластичная в тонусе.

Она важна для красоты шеи и лица, ведь за ней проходит множество лимфатических узлов и сосудов. Если он в спазме, это может спровоцировать:

  • отеки и раннее появление "брылей"
  • нависание верхних век
  • кольца Венеры
  • асимметрию лица и шеи
  • головную боль, напряжение в челюсти, головокружение
  • "туман" в голове, ухудшение зрения и слуха

Чтобы избежать всех этих последствий, нужно регулярно прорабатывать мышцу.

Как выглядит грудино-ключично-сосцевидная мышца (фото: wikipedia.org)

Как выполнять упражнение

Стоит делать глубокие массажные движения. Сначала сделайте наклон головой, чтобы мышца визуализировалась - двигаемся движения сверху вниз. Затем двигаемся снизу вверх.

"После этого начинаете отводить мышцу назад. Здесь движения не резкие, а медленные мягкие отведения. После этого завершающий этап - находим триггерную точку, фиксируемся на 3-5 секунд и растягиваем мышцу", - отметила эксперт.

В конце снова проминаем мышцу, двигаемся вверх и вниз над ключицами. Те же самые движения следует сделать с другой стороны. Такое упражнение можно выполнять даже каждый день.

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