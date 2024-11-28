Косметолог показала упражнение, которое улучшит тонус кожи и уберет морщины на лбу

Убрать морщины на лбу и избавиться от отека можно с помощью простого упражнения дома. Движения очень просты и имеют много пользы для кожи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
По словам эксперта, многие считают, что сложно избавиться от морщин на лбу, но иногда еще сложнее справиться с отеком в этой зоне.
Как выяснилось, правильная техника может помочь решить обе проблемы.
Косметолог отметила, что упражнение поможет:
Сначала в зоне лба и возле роста волос нужно сделать такие "складки".
"Делаем вот такую складку максимально выталкивая ее на снаружи. Такими движениями проходим всю зону лба", - объяснила специалист.
После этого кладем два пальца на лоб и начинаем другой рукой делать разогревающие движения и прорабатывая глубинные морщинки.
После плотно прижимаем ладони к зоне межбровья и двигаемся к центральной части лба, плотно прижались и опускаемся по боковой поверхности к зоне ключиц.
Косметолог отметила, что достаточно делать такие движения до трех раз в неделю, чтобы кожа выглядела свежей, а лоб и зона межбровья ухоженными и без следов отеков.
Следует выполнять такие движения регулярно и результат приятно удивит.
Ранее мы сообщали, почему нельзя покупать косметику "на разлив".
Также мы писали, какие привычки заметно улучшают состояние кожи.