Косметолог показала упражнение, которое улучшит тонус кожи и уберет морщины на лбу

Какое упражнение поможет убрать морщинки на лбу

По словам эксперта, многие считают, что сложно избавиться от морщин на лбу, но иногда еще сложнее справиться с отеком в этой зоне.

Как выяснилось, правильная техника может помочь решить обе проблемы.

Косметолог отметила, что упражнение поможет:

уменьшить отек

улучшить тонус кожи

избавиться от напряжения и разгладить морщины

Сначала в зоне лба и возле роста волос нужно сделать такие "складки".

"Делаем вот такую складку максимально выталкивая ее на снаружи. Такими движениями проходим всю зону лба", - объяснила специалист.

После этого кладем два пальца на лоб и начинаем другой рукой делать разогревающие движения и прорабатывая глубинные морщинки.

После плотно прижимаем ладони к зоне межбровья и двигаемся к центральной части лба, плотно прижались и опускаемся по боковой поверхности к зоне ключиц.

Косметолог отметила, что достаточно делать такие движения до трех раз в неделю, чтобы кожа выглядела свежей, а лоб и зона межбровья ухоженными и без следов отеков.

Следует выполнять такие движения регулярно и результат приятно удивит.