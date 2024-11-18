Косметолог показала 3 упражнения, которые помогут быстро избавиться от второго подбородка
Проблема появления второго подбородка актуальна как для женщин, так и мужчин. Простые три упражнения помогут избавиться от проблемы и улучшат внешний вид.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
По словам эксперта, есть легкие и эффективные техники для красоты лица без инъекций. Они помогут избавиться от второго подбородка и получить четкий овал лица.
Движения большими пальцами
Движениями больших пальцев из зоны второго подбородка доходим до мочек ушей и опускаемся вниз по шее.
Такие глубокие проникающие движения помогут эффективно избавиться от второго подбородка.
Выполнить такие движения нужно 5 раз.
Движения большими пальцами рук (фото: кадр с видео)
Движения косточками пальцев
Всеми косточками пальцев двигаемся из-под линии челюсти и до ушей. После этого опускаемся руками вниз по шее.
Движения косточками пальцев во избежание второго подбородка (фото: кадр с видео)
Упражнение с "крючками" пальцев
Нужно сначала косточки двух указательных пальцев поставить на подбородок, а большие в зону второго. Указательные пальцы должны быть как бы в форме крючков.
Двигаться руками нужно над и под линией челюсти и до ушей.
"Одна рука двигается, другая придерживая двигается навстречу. Делаем такие 3 прохода", - отметила эксперт.
Упражнение, которое поможет избавиться от второго подбородка (фото: кадр с видео)
Косметолог рассказала, что такие упражнения следует делать очень медленно для лучшего результата.
Выполнять их нужно 3 раза в неделю, и уже через некоторое время вы заметите, как:
- второй подбородок постепенно уменьшается
- овал лица становится красивее и четче
Раньше косметолога называла фактор, который приводит к сухости кожи, морщинам и даже акне.
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