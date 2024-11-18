Косметолог показала 3 упражнения, которые помогут быстро избавиться от второго подбородка

Проблема появления второго подбородка актуальна как для женщин, так и мужчин. Простые три упражнения помогут избавиться от проблемы и улучшат внешний вид.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу косметолога Ольги Поздняковой.

По словам эксперта, есть легкие и эффективные техники для красоты лица без инъекций. Они помогут избавиться от второго подбородка и получить четкий овал лица.

Движения большими пальцами

Движениями больших пальцев из зоны второго подбородка доходим до мочек ушей и опускаемся вниз по шее.

Такие глубокие проникающие движения помогут эффективно избавиться от второго подбородка.

Выполнить такие движения нужно 5 раз.

Движения большими пальцами рук (фото: кадр с видео)

Движения косточками пальцев

Всеми косточками пальцев двигаемся из-под линии челюсти и до ушей. После этого опускаемся руками вниз по шее.

Движения косточками пальцев во избежание второго подбородка (фото: кадр с видео)

Упражнение с "крючками" пальцев

Нужно сначала косточки двух указательных пальцев поставить на подбородок, а большие в зону второго. Указательные пальцы должны быть как бы в форме крючков.

Двигаться руками нужно над и под линией челюсти и до ушей.

"Одна рука двигается, другая придерживая двигается навстречу. Делаем такие 3 прохода", - отметила эксперт.

Упражнение, которое поможет избавиться от второго подбородка (фото: кадр с видео)

Косметолог рассказала, что такие упражнения следует делать очень медленно для лучшего результата.

Выполнять их нужно 3 раза в неделю, и уже через некоторое время вы заметите, как: