Косметолог назвала самые распространенные мифы о ботоксе

МИФ 1. Ботокс - это яд и он может нанести вред здоровью

Впервые ботокс начал применять для лечения блефароспазма еще в 70-х годах. За это время препарат активно используют для лечения невритов, мигреней, асимметрии лица, тремора.

Детям с ДЦП вводят дозировку ботулотоксина в десятки раз больше, чем за одну процедуру у косметолога.

МИФ 2. Возникает атрофия мышц, они не кровоснабжаются

Если бы это было правдой, то не было бы необходимости делать инъекции ботокса повторно. Через 3-6 месяцев (а у кого еще и раньше) происходит полное восстановление мимики в полном объеме.

Препарат блокирует только нервно-мышечную передачу, сосуды все функционируют, как обычно. Мышцы не отмирают, а мимика просто перераспределяется и становится менее активной.

Мифы о ботоксе (фото: Freepik)

МИФ 3. Я привыкну к инъекциям

Привыкнуть вы можете только в свое хорошее отражение в зеркале. После прекращения действия мимика восстановится, и вы можете не продолжать инъецировать. Физического привыкания быть не может.

МИФ 4. Начну колоть уже в 40,50 лет, сейчас еще рано

Мимика формирует мелкие морщинки даже с совсем юного возраста. Чем активнее вы эмоционируете, тем ярче на вашем лице смотрятся морщинки. В молодом возрасте еще можно учиться контролировать мимику, это правда. Но, если вы видите изломы уже с самого утра, они статичны, то не надо ждать, пока они станут еще глубже.

"Процедура делается с 18 лет только по показаниям. Доверяйте свое здоровье только врачам, и все эти мифы будут вам не страшны", - отметила Анна.