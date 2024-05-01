Мужчина поборол старение и в 61 выглядит на 38: как ему это удалось
61-летний мужчина, выглядящий на чуть меньше 38 лет, рассказал, как он "сломал" процесс старения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на New York Post.
Что известно о мужчине, который преодолел старение
Дэйв Паско из Мичигана всю жизнь работал инженером, а сейчас на пенсии.
На своем сайте он делится своими сложными планами упражнений и питания, утверждая, что он принимает 158 добавок в день.
"Я не хочу, чтобы мое здоровье было плохим, пока я живу", - заявил Паско.
"Моя цель прожить, по крайней мере, до 95 лет в потрясающей форме... если не до 110 лет, даст Бог", - добавляет он.
Дэйву Паско 61 год (Скриншот)
Какие секреты молодости американца
Паско говорит, что не ставит будильник, а спит, пока не проснется естественным путем, хотя обычно это происходит до восхода солнца. После этого мужчина делает зарядку, в которую входит растяжка и пять минут на батуте.
Впоследствии он чистит зубы, не забывая о языке, а затем ждет час, чтобы принять 82 утренних добавки, включая D-глюкарат кальция и таблетку витамина D3.
Затем Дэйв выходит на улицу для утренней пробежки. Каждый день он также делает интенсивную тренировку с гантелями.
Чтобы подкрепиться перед тренировками, Паско делает себе коктейль из одного зеленого банана и семян чиа.
Как питается Дэйв
Что касается оставшегося дня, Паско отмечает, что он редко обедает. Зато он ужинает где-то с 15 до 17 часов.
Американец всегда выбирает органическую говядину, цыплят на свободном выгуле или рыбу, выловленную в дикой природе.
Он также ест разноцветные овощи и регулярно добавляет в свои блюда чеснок, зелень и квашеную капусту.
Дэйв правильно питается, включая в рацион много овощей (Скриншот)
Любопытно, что Паско не считает калории.
"Ограничивая простые углеводы большую часть времени, я ем столько, сколько захочу, не набирая веса и, пожалуй, не ускоряя скорость своего старения", - утверждает он.
Как и его известный коллега-биохакер Брайан Джонсон, Паско использует очки, блокирующие голубой цвет, чтобы уменьшить влияние света во время просмотра телевизора или использования планшета.
Перед тем как лечь спать, он делает упражнения на баланс и гибкость и принимает еще десяток добавок.
Кстати, американский миллионер назвал всего один продукт, продлевающий жизнь.
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