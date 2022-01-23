Не ігноруйте сигнали кішок про небезпеку: як зрозуміти тварин

Чому кішка повинна першою заходити в будинок

Наші предки вірили, що коти виганяють з дому злих духів, якщо вони оселилися там раніше господарів.

Якщо будинок був старий, то тварина забирала на себе весь негатив, який залишили попередні господарі. У новому будинку, як плату за хороше життя, потрібно було дати "викуп" - потужний енергетичний заряд, який якраз і має кішка.

А в місці, де кішка засне, ставили диван. Воно вважалося "хорошим".

Інші прикмети про кішок

Якщо кішка або кіт прибилися до будинку, то вони приносять з собою щастя і відводять біду. Якщо ж відігнати тварину, можна нажити сім років нещастя.

А якщо прихистити бездомного кота, навпаки, можна знайти удачу і щастя на довгі роки.

Якщо кішка вмивається, чекайте приходу гостей.

Чорне кошеня, яке народилося у вашої кішки, ні в якому разі не можна віддавати. За прикметами, воно приносить удачу і щастя в будинок.

Віддавати тварину в добрі руки не можна даром. Потрібно взяти хоча б символічну монетку або частування.

Як кішки попереджають про небезпеку

Тварина буде поводитися неспокійно, нападати на невидиму мету, кидатися на стіни, якщо в будинку завелися "потойбічні сили" так тварини намагаються витіснити нечисть своєю енергетикою.

Буває, що в такій боротьбі годованці жертвують своїм життям. Саме тому буває, що здоровий зовні кіт раптом помирає або назавжди покидає будинок.

Якщо ви бачите зміни в поведінці кішки - вона постійно напружена, або буває млявою і безсилою, значить в будинку відбуваються нехороші речі.

Уважно потрібно спостерігати за кішкою тим, у кого в будинку є хворі

Так, наприклад, якщо кішка наполегливо лягає на одне і те ж місце (на голову, на груди, живіт і т. п.), то слід звернути особливу увагу на ці органи.

Якщо домашній улюбленець застрибує на ліжко, де лежить хворий, і починає голосно муркотіти, то значить, що хвороба скоро відступить.

Якщо тварина нервує і нявкає біля хворого, то про одужання поки годі й думати.

Якщо ж кішка йде з дому, а хворий починає різко йти на поправку, то значить, що тварина забрала хворобу на себе.