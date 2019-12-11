Євген Кошовий розповів про те, як з Володимиром Зеленським раніше пили пиво і хто кого міг послати за хмільним напоєм. Гуморист і керівник "Кварталу 95" зазначив, зі своїм другом дитинства, колишнім колегою по сцені та нинішнім президентом у колишні часи найчастіше ходили в магазин за алкоголем разом. Про це комік розповів у програмі "Отдушивдушу".

Відповідаючи на питання - чи ганяв президента за пивом, актор зізнався, що таке бувало, але дуже рідко.

"Ні, ми разом ходили... Не ганяв нікого за пивом. Хоча, може і було пару разів", - сказав Кошовий.

При цьому він зазначив, що замовляв по телефону.

"Він дзвонить і питає - можна принести пива другу? - і тобі приносять... що ви на мене дивитеся такими очима?" - розсміявся Кошовий.

Також гуморист додав, що був одним з перших, кому Зеленський розкрив свый намір балотуватися в президенти.

"Я думаю, що першою дізналася, звичайно, (його дружина) Олена. Я, напевно, був у числі перших", - сказав Євген.

Актор зізнався, що став спілкуватися ыз Зеленським-президентом значно рідше.

"Я зараз намагаюся не заважати. Навіщо?" - сказав Кошовий і "пройшовся" по голові Офісу президента Андрію Богдану.

"Там купа є радників і "той, хто шепоче на вухо". Андрій Богдан, це звичайно... Я не знаю, що він йому шепче, може, це просто звичка така, я не в курсі... В інтернеті стільки мемів вже назбиралося і фотожаб", - додав Євген.

Відео: Кошовий розповів, чи ганяв Зеленського за пивом раніше