Кошовий розкрив несподівану правду про доньку

Лідер студії Квартал 95 і колишній колега Володимира Зеленського Євген Кошовий відверто розповів про свою старшу дочку Варвару, яка нещодавно яскраво виступила на популярному шоу-талантів Голос. Діти, де дійшла до фіналу.

Зокрема, Кошовий розповів про те, на кого схожа його дочка, а також розсекретив її зіркових кумирів.

"За характером вона більше схожа на свою бабусю - мою маму", - повідав "кварталівець" в інтерв'ю "Новому каналу".

А от зовні Варя схожа не на зіркового тата, а на маму.

"От ми нещодавно переглядали архівні відео моєї дружини Ксюші, де вона займається в балетній школі. І зовні, і її голос за кадром - копія Варя. Їй на тому відео 13 років, Варвара - 11, але це просто ідеальний збіг. І не скажеш, що доньці 11. Вона дивиться різні відео на YouTube, підліткові серіали, повторює образи старших героїв, хоч і не всім це подобається", - з посмішкою сказав Євген.

Також Кошовий розповів, хто з українських співачок імпонують дочки. Так, за його словами, Варя обожнює творчість Тіни Кароль і Джамали. А ось із зарубіжних їй подобаються Billie Eilish і Крістіна Агілера.

Артист також зізнався, як він ставиться до захоплення дочки співом.

"Коли у неї вокал не був на першому місці, вона вигадувала різні анекдоти. А зараз пішла з головою в спів, і я цьому дуже радий!..." - підкреслив Кошовий.

Варвара Кошова на шоу Голос. Діти

Раніше ми писали про те, що дочка Кошового довели до сліз.