Кошовий зізнався, чи буде балотуватися в мери Києва

Євген Кошовий взяв участь у зйомках нових програм "Вечірнього кварталу", де відверто розповів про свої політичні плани на майбутнє. Концерт почався з його відвертого монологу, в якому він розставив всі крапки над i, так як останнім часом у пресі активно мусуються чутки про те, що "Лисий" з "Квартал 95" збирається балотуватися в мери Києва.

"У політику я точно не збираюся. Хлопці, я хочу жити в Києві, а не заробляти на ньому!" – сказав Євген Кошовий.

Євген Кошовий (Фото: 1+1)

Проте, на всяк випадок, "щоб у людей в думках не було за мене голосувати", він вирішив представити свій варіант політичної програми.

Кошовий попередив, що будувати метро на Троєщину він не буде, а щоб мешканцям цього району не було прикро, він просто закриє метро ів інші віддалені райони столиці – на Осокорки, Лісову і Хрещатик.

В кінці концерту Євген Кошовий виконає народну пісню "Горіла сосна, палала" разом з самим численним колективом України – знаменитим хором імені Верьовки. Деякі рядки пісні будуть присвячені згорілому будинку екс-глави НБУ Валерії Гонтарєвої.

Телевізійні версії концерту можна буде побачити в ефірі телеканалу "1+1" 19 і 26 жовтня.