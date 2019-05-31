ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кортеж Зеленського висміяли в мережі: велик Порошенко вкрав? (відео)

STYLERЖиття    31.05.2019 - 17:05
Кортеж Зеленського висміяли в мережі: велик Порошенко вкрав? (відео)
Кортеж Зеленського розвеселив мережу (Колаж РБК-Україна)

Зеленському нагадали, як у серіалі він їздив виключно на велосипеді

Кортеж президента України Володимира Зеленського зняли на відео під час його поїздки у Львівську область на шахту "Лісова", де загинули шахтарі. Для своєї поїздки по Львівській області Зеленський вибрав кортеж з броньованими автомобілями. Відео цього кортежу розмістив на своїй сторінці у Facebook журналіст газети "День" Віталій Кудирко.

Він зазначив, що в аеропорту імені Данила Галицького у Львові Зеленського зустрічав представник обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський і представник львівської команди "Зе!"

На відео, яке опублікував Віталій Кудирко видно, що кортеж складається з декількох броньованих автомобілів.

Відео дуже швидко розлетілося по соціальній мережі і викликала безліч коментарів від користувачів. Вони згадали, як Володимир Зеленський їздив в серіалі "Слуга народу" на роботу в Адміністрацію президента на велосипеді.

  • Які класні велосипеди? Я таких ще не бачила.
  • Підкажіть марку велосипедів.
  • Ось це я розумію без кортежу, але великі якісь дивні трохи.
  • У спортзал їдуть.
  • А де лисапеди?

Кортеж Зеленського висміяли в мережі: велик Порошенко вкрав? (відео)Кортеж Зеленського висміяли в мережі: велик Порошенко вкрав? (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com)

  • А де машина з шаурмою? Терміново додати в кортеж!
  • Я пропустив велосипед. Він ніби між лексусом і крузаком був.
  • Вони там що, всім 95-м аулом катаються?

Кортеж Зеленського висміяли в мережі: велик Порошенко вкрав? (відео)Кортеж Зеленського висміяли в мережі: велик Порошенко вкрав? (відео)

Скріншот коментарів (twitter.com/babaikit)

  • Там консультанти з різних питань сидять, тому так багато.
  • Апетит зростає. Пора автопарк міняти.

Кортеж Зеленського висміяли в мережі: велик Порошенко вкрав? (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський показав користувачам мережі фото з спортзалу на Банковій і зазначив, що гантелі не вкрали.

А також розповідали про те, що Зеленський вступив у словесну перепалку з журналісткою у Львові.

Гордон висловився про переговори Зеленського з Путіним (відео) Путін - розумна людина: співвласник "Кварталу 95" висловився про війну на Донбасі
Новини України Володимир ЗеленськийвелосипедыКортеж
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся