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Кортеж Зеленского высмеяли в сети: велик Порошенко украл? (видео)

STYLERЖизнь    31.05.2019 - 17:05
Кортеж Зеленского высмеяли в сети: велик Порошенко украл? (видео)
Кортеж Зеленского развеселил сеть (Коллаж РБК-Украина)

Зеленскому напомнили, как в сериале он ездил исключительно на велосипеде

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского засняли на видео во время его поездки во Львовскую область на шахту "Лесная", где погибли шахтеры. Для своей поездки по Львовской области Зеленский выбрал кортеж с бронированными автомобилями. Видео этого кортежа разместил на своей странице в Facebook журналист газеты "День" Виталий Кудырко.

Он отметил, что в аэропорту имени Данилы Галицкого во Львове Зеленского встречал представитель областной государственной администрации Ростислав Замлинский и представитель львовской команды "Зе!"

На видео, которое опубликовал Виталий Кудырко видно, что кортеж состоит из нескольких бронированных автомобилей.

Видео очень быстро разлетелось по социальной сети и вызвало множество комментариев от пользователей. Они вспомнили, как Владимир Зеленский ездил в сериале "Слуга народа" на работу в Администрацию президента на велосипеде.

  • Какие классные велосипеды? Я таких еще не видела.
  • Подскажите марку велосипедов.
  • Вот это я понимаю без кортежа, но велики какие-то странные немного.
  • В спортзал едут.
  • А где лисапеды?

Кортеж Зеленского высмеяли в сети: велик Порошенко украл? (видео)Кортеж Зеленского высмеяли в сети: велик Порошенко украл? (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com)

  • А где машина с шаурмой? Срочно добавить в кортеж!
  • Я пропустил велосипед. Он вроде между лексусом и крузаком был.
  • Они там что, всем 95-м аулом катаются?

Кортеж Зеленского высмеяли в сети: велик Порошенко украл? (видео)Кортеж Зеленского высмеяли в сети: велик Порошенко украл? (видео)

Скриншот комментариев (twitter.com/babaikit)

  • Там консультанты по разным вопросам сидят, поэтому так много.
  • Аппетит растет. Пора автопарк менять.

Кортеж Зеленского высмеяли в сети: велик Порошенко украл? (видео)

Скриншот комментариев (facebook.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский показал пользователям сети фото из спортзала на Банковой и отметил, что гантели не украли.

А также рассказывали о том, что Зеленский вступил в словесную перепалку с журналисткой во Львове.

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