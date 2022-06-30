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Дубль два: у Києві було зафіксовано таке ж метеорологічне явище, як і рівно рік тому

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Київ, Четвер 30 червня 2022 21:11
Дубль два: у Києві було зафіксовано таке ж метеорологічне явище, як і рівно рік тому У Києві незвичайне метеорологічне явище повторилося рівно через рік (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві метеорологи зафіксували цікаве погодне явище. І виявилося, що рівно рік тому в столиці було точно таке ж явище.

Про це розповіли на сторінці Українського гідрометеорологічного центру в Facebook.

Над Києвом 28 червня були зафіксовані унікальні хмари, які в перекладі означають "ковадло".

"Сьогодні Київ міг спостерігати Cumulonimbus incus (Cb inc.)- (Incus з латинської "ковадло") – це купчасто-дощова хмара (Cumulonimbus, Cb), що досягла висоти ізотермії на межі тропосфери та стратосфери.

Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари в напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерна "ковадло" у верхній частині Cb", - сказано в повідомленні.

Фотографії, які розмістили на сторінці Центру, були зроблені над Оболонню 28 червня 2021 року.

Дубль два: у Києві було зафіксовано таке ж метеорологічне явище, як і рівно рік томуДубль два: у Києві було зафіксовано таке ж метеорологічне явище, як і рівно рік тому

Фото: facebook.com/UkrHMC

Цього року історія повторилася і над Києвом снів утворилися точно такі ж хмари.

"Ми виявили цікаве спостереження! - Рівно рік тому, так само 28 червня над столицею ми спостерігали такі ж хмари, як і в цьому році 28 червня", - пояснили метеорологи.

До речі, раніше ми повідомляли, що Київ б'є рекорди по температурах повітря вже пару днів.

А ще ми писали про те, коли буде зниження температури повітря і попередили, що воно буде тимчасовим.

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