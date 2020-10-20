В Україні 8-річна дитина "згоріла" від коронавіруса: виявили хронічні хвороби

Хлопчик 8 років помер від коронавіруса під Івано-Франківськом (колаж: РБК-Україна)

Лікарі підозрюють, що супутні захворювання могли стати причиною смерті дитини

Під Івано-Франківськом від коронавірусної інфекції помер 8-річний хлопчик. Він став п'ятою жертвою COVID-19 серед дітей в Україні. Які у нього були небезпечні хронічні захворювання, що могли стати причиною летального результату – розповідається в матеріалі OBOZREVATEL.

Хлопчик помер буквально через кілька днів після того, як у нього проявилися симптоми інфекції.

"Медичний працівник школи-інтернату сказала нам, що захворів він у той же день, коли його привезли до нас, 15 жовтня. Він був хворобливою дитиною, у нього було ожиріння, і хлопчик відставав у розумовому розвитку", – сказав головний лікар лікарень Петро Лесів.

8-річний хлопчик був родом з села Казанів Івано-Франківської області й навчався в спеціалізованій школі-інтернаті у селі Печеніжин. Директор навчального закладу розповіла, що хлопчик повернувся з вихідних в школу, його оглянув лікар, виміряв температуру, вона була нормальною. Сама дитина - цілком веселою та активною. Ввечері у хлопчика помітили підвищення температури та втому. Тоді адміністрація навчального закладу зателефонувала з "швидку".

"Хлопчик часто хворів, не раз бував у лікарні. У нього є батьки та дві сестри. Поки ще похорону не було", – уточнила директор.

Загиблий від коронавіруса був одним з трьох дітей в сім'ї. Обидві його сестри навчалися також в спеціалізованому інтернаті. Про родину Михайла розповідають, що батьки дуже бідні, стоять на обліку в соціальних служб.

"Батько теж з дитинства хворий, у нього щось з легенями, він задихається. І ще цукровий діабет. Він постійно по лікарнях, і все літо там провів. Ненадовго вийде і знову на лікування. Його дружина, мама Михайлика, розривалася між дитиною і чоловіком. І тепер у них таке горе в родині, Міші не стало", – каже сусідка в коментарі виданню.

У селищі зараз всі налякані. Сусіди кажуть, що якщо хто і хворіє на коронавірус в селищі, то цього не афішують. Для односельців новина стала шоком, адже Міша став 5-ю дитиною в Україні, загиблою від цього вірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що понад 75% смертей від коронавіруса в Україні зафіксували серед людей старше 60 років.

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