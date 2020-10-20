Коронавірус може зникнути сам: академік НАН назвав несподівану причину

Коронавірус може мутувати і зникнути (колаж: РБК-Україна)

Академік НАН заявив, що в коронавірусі можуть статися летальні для нього мутації

Український вчений з академії НАН України розповів, як коронавірус може зникнути з лиця землі без зусиль людства. За даними дослідника, у коронавірусові можуть статися мутації, які призведуть до загибелі самого агента. Разом з тим вчений стверджує, що вакцинація залишається єдиним прийнятним захистом.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів директор Інституту біохімії імені А. В. Палладіна НАН України, академік Сергій Комісаренко.

Дослідник розповів, що закінчення пандемії COVID-19 може бути пов'язане з природними мутаціями самого коронавіруса.

"Теоретично він може зникнути сам по собі – так, як зник його рідний брат, SARS-1 2002-2004 років, який був у Китаї", – припустив він.

При цьому академік попереджає, що поки прогнозувати, в який бік буде мутувати вірус – неможливо. Наряду з мутацією аж до зникнення, COVID-19 може стати більш небезпечним для людини. На сьогодні за даними дослідника, мутації коронавірусу говорять про те, що він стає тільки більш заразним.

"Тобто він більше чіпляється до людей, але, на щастя, він не став більш летальним", – пояснив учений.

Також науковець НАН зазначив, що, на жаль, наука не в силу вплинути на характер мутацій вірусу.

"Єдине, що ми можемо – це підштовхувати наш організм, щоб він ставав менш чутливим до дії вірусу. Саме цим і займається вакцинація. Вакцина залишається єдиним ефективним профілактичним засобом боротьби з вірусом", – підкреслив Комісаренко.

Нагадаємо, що раніше в Україні був зафіксований антирекорд по смертям від коронавірусу. З початку пандемії в Україні від коронавірусу померли 5786 осіб.

Також ми писали, що у МОЗ очікують пік епідемії в Україні наприкінці листопада. Мова йде про захворювання як на грип, так і на нову коронавірусну інфекцію.